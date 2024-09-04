Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Çiftçi Kayıt Sistemi" için kayıt yenileme süreci başladı.

ÇKS NEDİR?

ÇKS, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanıdır. ÇKS, tarımsal desteklemelerin izlenebilir, denetlenebilir, raporlanabilir ve sorgulanabilirliğinin sağlanmasını; doğru ve sağlıklı değerlendirilmelerin yapılabilmesi için çiftçi bilgilerinin merkezi bir veri tabanında toplanmasını zorunlu kılan bir kayıt sistemidir.

Aktif olarak tarımsal faaliyette bulunan çiftçilerin özlük bilgileri, faaliyetleri sırasında kullandıkları varlıklar (arazi, hayvan, girdi vs.), ürün deseni, ortalama verimlerin kayıt altında tutulduğu, tarımsal desteklemelerin uygulandığı, izlendiği, denetlendiği, tarım politikalarının oluşturulmasında yararlanılan bir sistemler bütünüdür.

E-DEVLET ÇKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÇKS kayıt yenileme işlemleri için çiftçiler e-Devlet Kapısı’na giriş yaparak "Tarım ve Orman Bakanlığı" hizmetleri altında bulunan "ÇKS Kayıt Yenileme Başvurusu" sekmesini kullanabilirler.

E-Devlet sistemi bu noktada çiftçilere zaman kazandırırken fiziksel başvuru süreçlerindeki yoğunluğu da azaltıyor.

Çiftçiler gerekli bilgileri online olarak doldurup e-Devlet sistemine yükleyerek başvurularını tamamlayabilirler.

ÇKS SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2025 üretim yılı için ÇKS kayıt yenileme başvurularının son tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi.

Bu tarihe kadar başvurusunu yapmayan çiftçiler desteklerden yararlanma hakkını kaybedebilir. Dolayısıyla çiftçilerin bu süre zarfında başvurularını tamamlamaları büyük önem taşıyor. Başvurularını tamamlamak isteyenler e-Devlet üzerinden işlemlerini yapabilirler.

ÇKS BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

2025 üretim yılı için ÇKS başvurularını yapmak isteyen çiftçiler, başvuru sürecinde ihtiyaç duyacakları belgeleri hazırlamalıdır.

Başvurularını eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamlamak isteyenler için gerekli belgeler şu şekilde;

Başvuru sahibine ait kimlik fotokopisi.

En fazla altı ay öncesine ait bir adet vesikalık fotoğraf.

İmza sirküleri, yetki belgesi ve vergi levhası fotokopisi.

Nüfus müdürlüklerinden alınan güncel nüfus kayıt örneği.

Başvuru sahibi sigortalı veya emekli ise sigorta numarasını gösteren belge.

İlgili ziraat odasından alınacak Çiftçi Kütük Belgesi, muhtar tarafından onaylanmış olmalıdır.

İlçe tapu müdürlükleri tarafından onaylanmış tapu kayıt örnekleri veya tapu fotokopileri.