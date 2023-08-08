Kayalar, çiftçilerin Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) randevu almakta sorun yaşadığını ve randevu günlerinin kısaltılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifine olan borçlarını ödeyememesi durumunda faiz ödemek zorunda kalacaklarını ve bu durumun çiftçileri mağdur ettiğini vurguladı.

Kayalar, devletten alacakları olan çiftçilerin borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi gerektiğini ifade etti.

İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, devletten alacağı olan çiftçilerin, devlete olan borçlarının faizsiz ertelenmesini istedi.

Kayalar, 21 yıl aradan sonra Meclis'te ilk basın toplantısını düzenlediğini söyledi.

Çiftçinin Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) mahsulünü teslim edebilmek için randevu almakta sorun yaşadığını savunan Kayalar, randevu günlerinin daha kısa sürelere çekilmesi gerektiğini kaydetti. Kayalar, "Bakanlık bu konuda ortada yok; Toprak Mahsulleri Ofisi ile halkı karşı karşıya bırakmış durumda" dedi.

TMO'ya ürününü teslim eden çiftçinin, ürün bedelini alma konusunda sıkıntı yaşadığını öne süren Kayalar, 31 Ağustos'a kadar Tarım Kredi Kooperatifine olan borcunu ödeyememesi durumunda faiz ödemek zorunda kalacak olan çiftçilerin, bir taraftan devletten alacaklıyken, bir taraftan da devlete borçlu olduğunu belirtti.

Kayalar, "Eğer devletten alacağı varsa, Tarım Kredi'deki borçlarını faizsiz olarak ertelersiniz, çiftçi de devletten alacağını aldığı zaman bu borçları ödemiş olur" diye konuştu.

TMO'nun almadığı kalitesi düşük buğday oranının bu sene yüzde 30-35'lere ulaştığını dile getiren Kayalar, çiftçinin mağdur olmaması için yeni bir kategori oluşturularak, bu mahsullerin alınması gerektiğini ifade etti. AA