Eda Gürkaynak, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Eda Gürkaynak'ın anne ve babası cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden olan Sinem Gürkaynak ve Kemal Gürkaynak'tır.

Lara adında bir kız kardeşi vardır.

2013 yılında Koç Lisesinden IB diplomasıyla mezun olduktan sonra New York Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı.

Amerika'nın en başarılı Türk mezunları listesine adını yazdırdı.

Oyunculuk eğitimini Los Angeles’ta Chubbuck Tekniği, Almanya’da Michael Chekhov yöntemi üzerine aldı.

Türkiye’de ise Bahar Kerimoğlu, Saim Güveloğlu, Harika Uygur ve İbrahim Çiçek gibi değerli isimlerle çalıştı.

Son olarak “Adsız Aşıklar” projesinde yer aldı.

Birkan Sokullu İle Olan İlişkisi

Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak’ın sosyal medyada paylaştıkları yıl dönümü mesajları, aşklarını gözler önüne sererken, Eda’nın Birkan’ın kolunu ayağıyla sıkarkenki anları paylaşması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Oyunculuk kariyerindeki başarıların yanı sıra, Eda Gürkaynak ile mutlu bir ilişki sürdüren Sokullu, özel hayatındaki paylaşımları ve samimiyetiyle magazin dünyasının ilgi odağı olmaya devam ediyor.