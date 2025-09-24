Son yıllarda üretilen modern tuvaletlerin çoğunda artık iki ayrı düğme bulunuyor.

Kullanım amacı meğer tasarruf önemi büyükmüş…

Su Tüketimde Tasarruf

“Çift sifonlu” olarak bilinen bu sistemlerde amaç, tam sifon veya yarım sifon arasında seçim yaparak su tüketimini azaltmak.

Ancak işin ilginç yanı, her tuvalette standart bir sistem bulunmuyor.

Bazı modellerde küçük düğme yarım sifonu çalıştırırken, bazılarında büyük düğme aynı görevi üstlenebiliyor.

Hatta kimi tasarımlarda düğmelere aynı anda basıldığında farklı bir mekanizma devreye girebiliyor.

Fatura Yarı Yarıya İniyor

Uzmanlara göre çift sifonlu tuvaletler doğru kullanıldığında ciddi su tasarrufu sağlıyor.

Normalde tam sifonda 6 litre su harcanırken, yarım sifon yalnızca 3 litre kullanıyor.

Bu da özellikle kalabalık evlerde faturaları gözle görülür şekilde düşürüyor.