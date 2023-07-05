Başkan Çınarer, “On yılı aşkın bir süredir yaşadığımız ve son yıllarda ülkemizin ve milletimizin büyük sıkıntılar yaşamasına sebep olan sığınmacılar ve kaçak göçmenler meselesi Türkiye'nin iç ve dış güvenliği, birliği ve bekası açısından ciddiyetle ele alınmak durumundadır” dedi.

Çınarer yaptığı açıklamada; “Bu, zamana yayılarak halledilecek bir mesele değil acilen ele alınması gereken bir problemdir. Bu sorun, serinkanlı ve akılcı bir yaklaşım ve kararlı ve tutarlı bir siyaset ile en kısa sürede çözülmelidir. Türkiye'nin bu meseledeki insani tutumunun istismar edilmesi, Batılı ülkelerin konforu uğruna 10 milyonu aşkın bir nüfusun yükünün sırtımıza yüklenmesi kabul edilemez. Ülkemizin Türk ülkesi niteliğinin, devletimizin millî devlet vasfının değiştirilmesine izin verilemez” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir