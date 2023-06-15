Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, belediye olarak ilçeye kazandırdıkları projenin tamamlanması ile hayvan pazarının tüm bölge halkının hizmetine sunulduğunu belirtti.

Belediye zabıta hizmet binası ile kafeteryasının yanı sıra alanın güvenlik kameralarıyla 24 saat kayıt altına alınacağını vurgulayan Hakanoğlu, şunları kaydetti:

"İlçemizin hayvan pazarı ve kesimhanesini tamamladık. Hayvan pazarımızda, padoklarımız ve her bir padok için ayrılmış içme suyu bölümleri, hayvanları kolay yükleme boşaltma rampaları mevcut. 4 bin 500 metrekare açık alan, 1500 metrekare otopark alanı 300 metrekare kapalı kesimhanemizin bulunduğu alanımız bayramda ilçemizin hizmetinde olacak. Kurban kesim sırası ve kurbanlık satışı yer tahsisi için 0 386 612 22 66 nolu telefondan iletişime geçilebilir. Bu yıla mahsusu olmak üzere yer tahsisinden herhangi bir ücret alınmayacaktır." AA