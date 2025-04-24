Devlet Su İşleri (DSİ) 12. Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülen Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde İçme suyu İsale Hattı 2’nci kısım yapım işi inşaatının kesin kabulü, Bölge Müdür Yardımcısı Necati Ercan başkanlığındaki heyet tarafından gerçekleştirildi.

Yapılan açıklamaya göre, Yozgat Musabeyli Cemil Çiçek Barajı’ndan temin edilen içme suyunun, Yozgat’ın Yerköy İlçesi, Kırşehir’in Çiçekdağı İlçesi ve Köseli Beldesi’nin artan su ihtiyacını karşılamak amacıyla yaklaşık 22 kilometre uzunluğundaki isale hattı ile iletimi sağlandı.

Proje kapsamında, 3.000 metreküp, 1.000 metreküp ve 500 metreküp kapasitelerinde içme suyu depoları, iletim hattı ve gerekli tüm sanat yapıları inşa edildi. Söz konusu yerleşim yerlerine yılda yaklaşık 830.000 metreküp içme suyu temin edilerek, bölge halkının temiz ve kaliteli suya erişimi güvence altına alındı.