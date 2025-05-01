Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek ile Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Başer, Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan’ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Başkan Arslan, ilçede yürütülen projeler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında konuklarına detaylı bilgilendirmelerde bulundu.

Başkan Arslan, ilçedeki projelerin ilerleyişi hakkında bilgiler verirken, ziyaretin verimli geçtiğini vurguladı.

Ziyaretin sonunda Başkan Arslan, nazik ziyaretlerinden dolayı Cemil Çiçek ve Hayrullah Başer’e teşekkür etti.

Ziyarete, AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Selahattin Atalay ile belediye meclis üyeleri de eşlik etti. Başkan Arslan, ziyaretin anısına Cemil Çiçek’e çeşitli hediyeler takdim etti.