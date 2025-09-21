Apartman bahçesine ve balkonlara dikilen çiçeklere çamaşır suyu dökülmesi, mahallede büyük bir tartışma yaşandı. Olay sonrası komşular arasında yaşanan gerginlik, darp olayına dönüştü

Samsun’un Atakum ilçesinde apartmanın ortak alanına ve bir ailenin balkonuna dikilen çiçeklere çamaşır suyu dökülmesiyle başlayan tartışma, darp olayına dönüştü. Komşular arasında gerçekleşen kavga güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, oğlunun darbedildiğini gören baba, birinci kattaki evinin balkonundan atlayarak yardıma koştu.

Alınan bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, apartmanın ortak alanına dikilen çiçeklere ve balkondaki çiçeklere çamaşır suyu dökülmesiyle ilgili Fahri Melemez (60) evinin balkonuna güvenlik kamerası taktırdı. Kamera kayıtlarında çiçeklere zarar verenin komşu esnaf Hamdi B. olduğunu tespit eden aile, Hamdi B.'yi bu konuda uyarınca olanlar oldu.

Hamdi B.'nin oğlu Burhan B. (34) ve yeğenleri Tarık B. (37), Seyfi B. (28) ve Yaşar D. (22) ailenin oturduğu evin önüne konuşmak için gelince evin önünde oğlu Oğuzhan Melemez'i (28) tek başına gören baba Fahri Melemez, oğluna zarar verecekler endişesiyle evlerinin birinci katının balkonundan atlayarak yardıma koştu. Bu sırada araçla gelenler baba oğula saldırarak darbettiler. Babanın balkondan atlama anı ve oğluyla darbedilmeleri güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Darbedilen aile şikayetçi oldu. 5 kişi hakkında 'azmettirme ve basit yaralama' suçundan Samsun 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Yaşadıklarını gözyaşlarıyla aktaran Fahri Melemez, oğlunun tehdit edildiğini ve o an panikleyerek aşağı atladığını söyledi. Melemez, "Oğlumu telefonla tehdit etmişler. Hamdi arabayla 4 kişiyi, adamlarını gönderiyor. Oğlumun yanında onları görünce aklıma her türlü kötü şey geldi. Ben de balkondan atlayarak oğlumun yanına gittim. 'Sizle sadece konuşacağız' dediler. Oğluma bir tanesi vurdu, o zaman ortalık karıştı" dedi.

Saldırıya uğrayan Oğuzhan Melemez (28) ise, olayın çiçek meselesinden çıktığını belirterek, "Hamdi evimizin önüne gelip annemin çiçeklerine çamaşır suyu döküyormuş. Evimize kamera yerleştirdik. Kameradan olayı Hamdi'nin yaptığını öğrendik. Kendilerine telefonla ulaştık tekrarı olmasın diye. Çiçek diktiğimiz yer binanın ortak alanı herkesin de izni var. 'Ofisimin önü orada çiçek ektirmem' dedi. Madem bize çiçek ektirmiyorsun sen de ekemezsin dedim. Ben evin önündeyken Hamdi'nin oğlu ve yeğenleri yanıma geldi. Onları görünce babam da aşağı indi. Ondan sonra kavga oldu, darbedildik. Hakkımızı arıyoruz, adalet istiyoruz" diye konuştu.

Olayın diğer mağdurlarından Asliye Melemez (44), yıllardır çiçeklerine zarar verildiğini vurgulayarak, "İki yıldır çiçeklerime çamaşır suyu atılıyor. Bana 'bir çiçekçi ile mi tartıştın acaba seni çekemeyen mi var' dediler. İki yıldır devamlı olduktan sonra çoluğum çocuğum artık rahatsız olmaya başladı. Balkonumuza özel kamera taktırdık. Görüntülerde Hamdi'nin olduğunu söylediler. İnanmadık, gerçekten yapmaz diye düşündük. 13 yıldır bu bahçeye çiçek ekiyorum. Bahçeye bir kamyon çiçeği Hamdi kendisi getirdi. Bahçedeki çiçekleri de söktürdü. Kameradan tespit edip bu olay nedir dediğimizde oğluma aldırmak istedi. Eşim de evdeydi. Maganda gibi gelişleri var. Eşim de onları görünce balkondan aşağı atladı. Seyfi B.'nin üzerinde bıçak vardı. Oğlumun üzerine atladım korumak için. Oğlumu ve eşimi darbettiler. Kadın olduğum için bana dokunmadılar, çekip gittiler. Sebep neydi, anlamı neydi, neden yapmak istediler bilemiyoruz" şeklinde konuştu.