CHRİSTOPH DAUM’UN HAYATI VE KARİYERİ

Christoph Daum, 24 Ekim 1953 tarihinde Almanya'da doğdu. Futbolculuk kariyerine Hamborn, Duisburg ve Köln gibi takımlarda devam etti. Ancak, Daum asıl ününü teknik direktörlük kariyerinde kazandı. 1981-82 sezonunda, futbolculuk kariyerine nokta koyduğu Köln’de teknik direktör olarak görev almaya başladı.

Alman çalıştırıcı, kariyerinde Köln, Stuttgart, Beşiktaş, Bayer Leverkusen, Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt, Club Brugge, Bursaspor ve Romanya Milli Takımı gibi önemli takımlarda görev aldı. Almanya, Türkiye ve Avusturya’da birçok başarıya imza atan Daum, Türkiye’de Beşiktaş'ı 1 kez, Fenerbahçe'yi ise 2 kez Süper Lig şampiyonu yaparak adını Türk futbol tarihine yazdırdı. Daum, Türkiye kariyerinde toplamda 6 kupa kazandı ve Beşiktaş'a Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazandırdı.

CHRİSTOPH DAUM NEDEN ÖLDÜ?

Christoph Daum, uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyordu. Hastalığı nedeniyle tedavi gören Daum, ne yazık ki bu savaşı kaybetti ve 70 yaşında hayata gözlerini yumdu. Eski futbolcu Ümit Özat, Daum'un vefatını kamuoyuna duyuran isim oldu.

SON GÖREV YERİ VE BAŞARILARI

Daum'un teknik direktörlük kariyerindeki son görev yeri Romanya Milli Takımı oldu. 2016-2017 sezonunda Romanya'yı çalıştıran Daum, ardından aktif antrenörlük kariyerine son verdi. Almanya, Türkiye ve Avusturya'da lig şampiyonlukları yaşayan Daum, Türkiye’deki futbolseverlerin gönlünde her zaman özel bir yere sahip olacak.