Nevşehirli Cumhuriyet Halk Partililer (CHP) hafta sonu Yozgat’ta ki yürüyüşe katılacak.

Cumhuriyet Halk Partisi “Millet İradesine Sahip Çıkıyoruz” sloganı ile meydanlara inmeye devam ediyor. Bu kapsamda 19 Nisan 2025 Cumartesi günü Yozgat’ta geniş katılımlı bir yürüyüş organize edecek.

Nevşehir’den de yoğun katılımın olacağı bu yürüyüş ile ilgili olarak CHP Nevşehir İl Başkanı Bülent Yumuş, “Mitinge katılmak isteyenlerin il ve ilçe başkanlıklarımıza isim yazdırmaları gerekmektedir.” dedi.