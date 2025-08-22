İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında 15 Ağustos’ta gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Boşalan koltuk için bugün Beyoğlu Belediye Meclisi’nde başkanvekilliği seçimi gerçekleştirildi.

Seçim öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grubunun adayı Av. Sefer Karaahmetoğlu olarak açıklandı.

Sefer Karaahmetoğlu Kimdir?

İstanbul Barosu’na kayıtlı olan Sefer Karaahmetoğlu, uzun yıllardır avukatlık yapıyor. Beyoğlu Belediyesi’nde Encümen Üyesi ve Hukuk Komisyonu Üyesi olarak görev alan Karaahmetoğlu, hukukçu kimliğiyle öne çıkıyor.

Karaahmetoğlu, Giresun’un Görele ilçesindendir. İstanbul’da yaşayan Karaahmetoğlu, 2002 yılında Selcan Karaahmetoğlu ile evlendi.

Belediye Meclisindeki Çalışmalarıyla Tanınıyor

Belediye meclisinde aktif çalışmalarıyla bilinen Sefer Karaahmetoğlu, özellikle hukuk alanındaki katkılarıyla dikkat çekiyor. CHP, Beyoğlu’ndaki başkanvekilliği seçiminde Karaahmetoğlu’nu aday göstererek mecliste yarışa girdi.