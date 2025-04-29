Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat İl Kadın Kolları Başkanı Sevkan Gürkan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, çocuk işçiliğin Türkiye'nin kanayan yarası olduğunu vurguladı.

Başkan Gürkan, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki TOKİ deprem konutları inşaatında 16 yaşındaki Diyar Kişoğlu'nun yaşamına son vermesinin, çocuk işçiliğin ulaştığı vahim boyutu gözler önüne serdiğini belirtti.





Gürkan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "1 Mayıs, emeğin ve dayanışmanın günü olduğu kadar, çocuklarımızın geleceğini koruma sorumluluğumuzu da hatırlatmalıdır. Henüz çocuk yaşta, ağır ve tehlikeli işlerde çalışmak zorunda bırakılan evlatlarımızın dramı, vicdanları sızlatmaktadır. Diyar Kişoğlu'nun trajik ölümü, bu acı gerçeğin en çarpıcı örneklerinden biridir. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin verilerine göre, 2025 yılının ilk iki ayında 9'u çocuk olmak üzere 299 işçi hayatını kaybetmiştir. Bu rakamlar, çocuk işçiliğin ve iş cinayetlerinin ne denli ciddi bir sorun olduğunu göstermektedir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, çocuklarımızın eğitim hakkını savunuyor, onları emek sömürüsünden korumak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Devletin, çocuk işçiliği önlemek için etkin denetim mekanizmalarını devreye sokması ve sorumluları hesap vermeye çağırması gerekmektedir. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle, tüm emekçilerin hak ettikleri insanca yaşam koşullarına kavuşmasını diliyor, çocuklarımızın güvenli ve mutlu bir geleceğe sahip olmaları için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ediyorum."



Gürkan, açıklamasının sonunda, çocuk işçiliğin önlenmesi ve çocukların eğitim hakkının korunması için toplumun tüm kesimlerini duyarlı olmaya ve ortak mücadeleye davet etti.