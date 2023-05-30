Akın, yazılı açıklamasında, iktidarın seçim döneminde 20 Nisan-31 Mayıs 2023 tarihlerinde doğal gazın konut tüketiminde bedava olmasına karar verdiğini hatırlattı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) aldığı kararla mayıs ayı enflasyonun, doğal gaz için "sıfır fiyat" yöntemine göre hesaplanarak uygulanacağını ilan ettiğini belirten Akın, bu durumun Temmuz 2023'te yapılacak memur ve emekli maaş zam oranının düşmesine neden olacağını savundu.

Enflasyon hesaplamasında kullanılan formülde doğal gaz oranının yaklaşık yüzde 3 oranında bir etkisinin bulunduğunu belirten Akın, "Mayıs ayında hesaplanacak enflasyon oranında doğal gazın sıfır fiyat kabul edilmesi, enflasyon sepetinde yaklaşık yüzde 3 olan etkinin yaklaşık eksi yüzde 3 olarak yansımasını sağlayacak. Bu durum bir ay kullanılan bedava doğal gazın, temmuz ayından itibaren kamu çalışanları ve emekli ücretlerine yapılacak zamda 6 ay boyunca olumsuz yansımasına neden olacak." değerlendirmesini yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, "Seçim doğal gazı, kamu ve emekli maaşlarını düşürecek. Doğal gazda enflasyon hesaplamasında sıfır fiyat uygulamasının kabul edilmesi, memur ve emeklilere Haziran 2023'ten sonra 6 ay boyunca ödenecek ücreti düşürecek." ifadesine yer verdi. AA