Çağlar, yaptığı açıklamada halkın demokrasiye olan bağlılığını vurguladı.

CHP’li Ayça Çağlar, Yozgat’taki mitinge katılan yurttaşlara teşekkür ederek, "Çiftçisinden köylüsüne kadar herkesin ayağa kalktığı bu topraklarda, demokrasiye sahip çıkan Yozgatlı hemşehrilerimizle birlikteyiz. 19 Mart darbesine karşı halkımızla omuz omuzayız" ifadelerini kullandı.

“SANDIK GELENE KADAR DURMAYACAĞIZ”

Ayça Çağlar, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik adaletsiz yargı sürecine de değindi.

Çağlar, “Ekrem Başkan’ı özgür görene kadar, milletin önüne sandık gelene kadar durmayacağız. Bu mücadele, sadece bir adayın değil, milletin iradesinin mücadelesidir” dedi.

Çağlar, demokrasiye ve halkın tercihine yönelik baskılara karşı meydanlarda olmayı sürdüreceklerini belirtti.

“BU SES SUSMAYACAK, BU MÜCADELE DURMAYACAK”

Son olarak Çağlar, “Demokrasiye ve halkın iradesine sahip çıkmak için meydanlardayız. Bu ses susmayacak, bu mücadele durmayacak” ifadelerini kullandı.