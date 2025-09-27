Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 39. Yozgat Merkez İlçe Kongresi, Bilal Şahin Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kongrede Merkez İlçe Başkanlığına Mehmet Güven seçildi.

Kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kongreye Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Demirer, CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, Kadın Kolları Başkanı Sevkan Gürkan, CHP Eski Milletvekili Ali Keven ve çok sayıda partili kongreye katıldı.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Mehmet Ali Erbaş, partinin demokrasi ve cumhuriyetin en önemli temsilcisi olduğunu belirtti.

Erbaş, “Bugün burada partimizin demokrasi şölenini yaşamak için toplandık. Cumhuriyet Halk Partisi, kurulduğu günden bu yana yalnızca bir siyasi parti değil, aynı zamanda cumhuriyetimizin ve halk iradesinin en güçlü temsilcisidir. Görevde bulunduğum süre boyunca ilçe örgütümüzün daha güçlü ve katılımcı bir yapıya kavuşması için çalıştık. Önümüzdeki dönem için aday olmayacağım ancak mücadelemizi bir nefer olarak sürdürmeye devam edeceğim” dedi.

Erbaş, kongrelerin bir bayrak değişimi olduğuna işaret ederek yeni yönetimin partiyi daha ileriye taşıyacağına inandığını söyledi.

“HALKIN İRADESİ GASP EDİLEMEZ”

CHP Merkez İlçe Başkanlığına seçilen Mehmet Güven ise partide uzun yıllardır çeşitli görevlerde bulunduğunu hatırlatarak, “Mensubu olmaktan gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nde gençlik kolları, il yönetimi ve merkez ilçe yönetiminde görev yaptım. Bugün de Merkez İlçe Başkanlığına seçilmenin gururunu yaşıyorum” dedi.

Güven, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizler Cumhuriyet Halk Partisi örgütü olarak kayyumlarla gasp edilen halk iradesinin karşısında, hukuksuz mahkeme kararlarının karşısında, demokrasi ve adalet düşmanlarının karşısında dimdik duruyoruz. Halkın iradesi gasp edilemez, demokrasiye kayyum atanamaz. Cumhuriyet Halk Partisi susturulamaz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in, parti kadrolarımızın ve örgütümüzün yanındayız.”

CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar da kongrede yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarının 23 yıldır Türkiye’ye ve Yozgat’a hak ettiği hizmeti veremediğini öne sürdü.

Yaşar, “2002’de Yozgat’ın nüfusu 650 bindi, milletvekili sayısı 6 idi. Bugün nüfus 407 bine düştü, milletvekili sayısı 3’e indi. Yozgat en çok oy veren illerden biri olmasına rağmen en çok göç veren illerin başında geliyor. Bu durum Yozgat’ın doğru yönetilmediğini göstermektedir” ifadelerini kullandı.

Yaşar, çiftçinin üretim maliyetleri karşısında zor durumda kaldığını, emekli ve asgari ücretlinin geçim sıkıntısı yaşadığını dile getirdi.

İktidarın CHP’yi yargı yoluyla baskı altına almaya çalıştığını ileri süren Yaşar, “Cumhuriyet Halk Partililer hapse atılsa da, yargı yoluyla dizayn edilmeye çalışılsa da bu partinin yükselişi engellenemeyecektir. CHP, 102 yıllık tarihi boyunca her türlü baskıya rağmen dimdik ayakta kalmıştır” değerlendirmesinde bulundu.

Yaşar, Yozgat’ta yapılan mitingin hem partiye hem de ülkeye moral kaynağı olduğunu belirterek, “Cumhuriyet Halk Partisi ilk seçimde iktidar olacak. Yozgat’ı ve Türkiye’yi hak ettiği noktaya hep birlikte taşıyacağız” dedi.