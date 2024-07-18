CHP Parti İl Binasında yapılan kongrede mevcut Kadın Kolları Başkanı Sevkan Gürkan güven tazeleyerek tekrar başkan seçildi.

Kongreye CHP Ankara Milletvekili ve Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Aliye Timisi Ersever’in yanı sıra çok sayıda partililer katıldı.

Kongre öncesi bir açıklama yapan CHP Ankara Milletvekili ve Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Aliye Timisi Ersever, “Yozgat'ta İl Kadın Kolları seçimi olduğu için buradayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hayvan yasası ile ilgili kanunu getirdiler o konuyla ilgili yapılacak aslında çok şey vardı ama kanun gelmeden önce ıslah çalışması yapılabilirdi. Bizim söylediğimiz neydi yakala, aşıla, ameliyat et kısırlaştır, sonra olduğu yere bırak bütün hayvanseverlerin ve bizden istediği sadece buydu. Geldiğimiz noktada ucube bir yasaya dönüştürdüler. Katliam yasası gibi henüz geçmedi Pazartesi günü de görüşmeler devam edecek. Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer bütün partilerin hepsi var gücümüz de bu konuda sosyal medyadan ve hayvan hakları savunucularından destek alarak yasanın geri çekilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Yozgat'ta Yeniden Refah Partisi’nden Belediye Başkanı seçilen Kazım Arslan da bu konuda hayvan haklarına sahip çıkıyor o anlamda kendisine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Türkiye’nin tarımla ilgili çok büyük sıkıntılarının olduğunu vurgulayan Ersever, “Tarım sektöründe Anadolu'da Yozgat önemli bir yere sahip. İklim krizi yağışın azalması ya da ara ara fırtına ve sel boyutunda yağışların olması çiftçiyi çok mağdur etmiş durumda ürün alabilen de zaten ton başına geçen sene 8 bin 250 lira vermişlerdi bu sene de 9 bin 250 verdiler. Toprak Mahsulleri Ofisinde sıra olmayacak ve paramızı bir ay içerisinde ödeyeceğiz demişlerdi. Ankara'da bu konuyla ilgili Toprak Mahsulleri Ofisine gitmiştim. Çiftçilere destek olmak için ama burada anladık ki durum öyle değil. Yine alımları sıraya koymuşlar.

Bu ne demek oluyor geçen yıl biz bunları yaşamıştık çiftçinin ürünü almadığı zaman ürün depolarda belli bir süre bekliyor o belli bir sürede de özel sektör devreye girip daha az fiyat vererek bütün ürünü topluyorlar ve aradan 2-3 ay geçtikten sonra yüksek rakamlarla Toprak Mahsulleri Ofisine tekrar geri satıyorlar. Arada aracılar kazanıyor çiftçi gene bir şey kazanmıyor. Hayat o kadar pahalı ki enflasyona daha dur diyemediler ve enflasyonla ilgili herhangi bir şey yapamıyorlar. Fiyatlar artıyor ve büyük şehirlerde burada da öyledir gittiğiniz marketlerde dün 10 liraya aldığınız şey ertesi gün 20 lira olabiliyor. Denetim yok bu anlamda sıkıntı çok büyük verdikleri emekli maaşına destek olarak yaptıkları zam 2 bin 500 lira gittiği zam ve bunu yüzde 25 zam yaptık diye sevinerek anlatabilmişler. 12 bin 500 liraya gerçekten bir ay kendileri bir dayansınlar fazlası dayanıyor onu da görmüş olurlar çünkü onlar ne markete gidiyorlar saraylarda bir elleri yağda bir elleri balda yaşadıkları için halkın derdini hiçbir zaman anlamadılar ve şimdi hiç anlamıyorlar çünkü iyice haktan koptular halkın arasında hiçbir milletvekili gidemiyor o anlamda sıkıntımız büyük” ifadelerini kullandı.

Ersever, “Eğitim konusunda 4 + 4 + 4 sistemiyle gelen eğitimdeki değişimler 9 bakan geldi 9 bakan üst üste sürekli her gelen yeni değişimler yaptı bu değişimlerin sonucunda eğitim sisteminde Diyanet İşleri Başkanlığı ile beraber yaptıkları çevreme duyarlıyım diye bir projede her şey ortaya çıktı. Bir mezarlık maketi yapıp burada anneniz yatıyor şimdi bir ağlayayım nasıl ağıt yakıyorsunuz bir görelim diye belirttiler. Meslek liseleri ile ilgili biliyorsunuz meslek siteleri staj yapıyorlar ya da hani belli bir asgari ücret düzenine ya da daha düşük para alıyorlar bu sistemde de 4 gün çocuklar çalışma yerine gidiyorlar bir gün okulda kalıyorlar bu işverenlerin direk ucuz iş gücü oldu çünkü asgari ücretin çok çok altında küçük çocuklar orada çalışıyor köle gibi ve geçen sene 7 tane çocuğumuz iş kazalarında öldü yaralı sayılarını istediğimiz de bakan herhangi bir cevap vermiyor” dedi.