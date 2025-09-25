Kamuoyunda merak edilen Özlem Erkan’ın siyasi kimliği, partideki rolü ve hakkında bilinenler derlendi.

Özlem Erkan Kimdir?

Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olan Özlem Erkan, özellikle CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın 38. Olağan Kongresi sırasında gündeme geldi. 8 Ekim 2023’te yapılan kongrede usulsüzlük iddialarını gündeme taşıyan Erkan, sürecin yargıya taşınmasında aktif rol oynadı.

Kongreye Dava Açtı

Erkan, mahkemeye sunduğu dilekçede delegelerin iradelerinin çeşitli menfaatler karşılığında yönlendirildiğini ileri sürdü. Para, elektronik cihazlar ve iş vaatleriyle oyların etkilendiğini iddia eden Erkan’ın başvurusu sonucunda İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kongreye kayyum atanmasına karar verdi.

Nereli ve Kaç Yaşında?

Özlem Erkan’ın yaşı ve memleketi hakkında kamuoyuna yansıyan kesin bilgiler bulunmuyor. Bilinen en net detay, CHP İstanbul örgütü içerisinde aktif görev aldığı yönünde. Doğum yeri ve ailesiyle ilgili bilgiler ise henüz paylaşılmadı.

“Bu Dava Bir Hak Mücadelesidir”

CHP Büyük Kurultay Delegesi olan Erkan, açtığı davayla ilgili yaptığı açıklamada, amacının sadece kişisel bir hak arayışı olmadığını belirtti. Erkan, “Bu dava, siyasal ahlak, adalet ve hesap verebilirlik mücadelesidir” ifadelerini kullandı. Dosyada yer alan delillerin mahkeme nezdinde değerlendirildiğini vurgulayan Erkan, CHP’nin geleceğe ancak şeffaflık ve demokratik değerlerle taşınabileceğini söyledi.