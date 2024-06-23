CHP Yozgat İl Danışma Kurulu Toplantısı iki aşamalı yapıldı. Basına açık şekilde düzenlenen birinci aşamada Yozgat’taki tarımın genel durumu, ekonomik zorluklar, buğday alım fiyatları ve çiftçilerin yaşadığı zorluklar gibi konular konuşuldu.

Toplantıda CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar bir açıklamada bulundu. Yaşar, açıklamasında, “Türkiye ve Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir buhranı görülmemiş bir yönetim boşluğunu yaşıyor. Maalesef 21 yılda ülkeyi tek başına yöneten bu tek adam zihniyeti tek adam adına ne derseniz deyin bu zihniyet Türkiye'yi adeta içinden çıkılmaz bir buhran içine soktu. Yozgat tarım ülkesi, tarım ilidir. Türkiye'de tarım konusunda üçüncü şehir, Konya'dan Sivas'tan sonra Yozgat gelir. Yozgat tahıl ambarında tarımda geldiğimiz noktada en çok sıkıntı yaşayan kesim tarım kesimi oldu. Şimdi hasat dönemi başladı. Yerköy çevresinde hasat başladı. Bir fiyat açıklandı. Anadolu tabiriyle evlere şenlik bir fiyat… Bu fiyat çiftçiyi Anadolu tabiriyle yedi kat yerin altına gömme politikasıdır. Geçen yıl çiftçi üretim maliyeti olarak mazotunu gübresini 13, 15, 20 lira arasında mal ettiği buğdayın 8 liraya 8 bin 200 liraya sattığı buğday, bu yıl ortalama 40 liraya mal ediliyor. Banka faizlerinin yüzde 100 artırıldığı çiftçinin faizlerini, tarım kredi kooperatif faizlerinin yüzde 100 artırıldığı bir dönemde çiftliğe yüzde 11 fiyat artışı verildi. Bu 119 bin 200 lirada kilo başına verilen fiyat. 45 gün içerisinde ödeme yapılacak deniyor. Nasıl ödeme yapılacağı belli değil. Çiftçi kaderine terk edilmiş adeta… AK Parti, son darbeyi emekli ve çiftçiye vurmuştur. Emekliler geçtiğimiz kurban Bayramı'ndan yeni çıktı. Birçok insanımız kurban kesemez hale gelmiştir. Kurbanından vazgeçtim, çoluğunun çocuğunun, torununun ihtiyacını alamaz ve karşılayamaz duruma gelmiştir” dedi.

Yaşar açıklamanın devamında, “Asgari ücretli öylesine… Gençlerimiz, işsizlerimiz, öğretmenimiz… Yani devletin neresine hangi kurumuna el atarsanız adeta çökmüş durumdadır. Bu toplantıda bundan sonraki seçimlerde bir yol haritası belirleyeceğiz. Aynı zamanda da bundan sonra nasıl bir yol izleyecemizi belirleyeceğiz. Nasıl bir politika geliştireceğiz bunların hazırlığını yapacağız. Yine bu iş, bu ülkenin kurucu partisi devletin, Cumhuriyet'in kurucu partisi bu görev Cumhuriyet Halk Partisi'ne düşmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi ülkenin bu sorunlarının altından kalkacak, birikim beceri deneyim kabiliyete sahiptir. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu kadar sorunları çözecek tek parti olduğumuza inanıyoruz. Çünkü sorunları yaratanlar sorunları çözemezler. Meclise yeni bir kanun teklifi getirecekler. Ev kirasından yüzde 20 vergi alacak duruma getirdiler. Eğer ülkeyi kalkındıracaksanız, ülkeye vergi toplayacaksanız. Tasarruf tedbiri diyecekseniz saraydan başlayacaksınız. Siz sarayda 1 dakikada 10 tane asgari ücret harcayacaksınız, eski parayla bir günde 15 trilyon sarayın gideri olacak. Bu insanın aklıyla alay etmektedir” ifadelerini kullandı.

Yaşar son olarak, “Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu sorunları çözmeye hazırız ve çözeceğiz. Hiç kimse karamsar olmasın. Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti devleti bunların hepsinin altından kalkar yeter ki tercih vatandaştan yana olsun. Bugüne kadar 20 yıldır, 22 yıldır Türkiye'yi yöneten AK Parti iktidarının tercihi yandaş yana olmuştur. Eğer vatandaştan yana olsaydı, vatandaş bugün bu noktada olmazdı. Dolayısıyla biz bu sorunları çözecek kapasitede, konumdayız ve çözeceğiz Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu yurttaşlarımız 31 Mart'ta verdikleri bu kredinin farkındayız. Sayın Genel Başkanımızın söylediği gibi, bu kredi bize tüketici kredisi değil, bu kredi bize yatırım kredisidir. Biz bu krediyi yatırım olarak kullanırsak, iyi değerlendirirsek her şey çok güzel olacak. Önümüzdeki ilk seçimde Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacak, Türkiye nefes alacak. Türkiye bunaldı, toplumun her kesimi nefes alamaz hale geldi dolayısıyla biz Türkiye'ye inşallah hep birlikte yeniden ayağa kaldıracağız” şeklinde konuştu.