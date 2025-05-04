CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar öncülüğünde gerçekleşen saha çalışmasında Aydıncık Kazankaya köyü, Çekerek, Akdağmadeni, Saraykent ve Sorgun ilçeleri ziyaret edildi.

Heyet, hem mitinge verilen destekten ötürü yurttaşlara teşekkür etti hem de yeni dönem siyasi planlamalar üzerine ilçe örgütleri ve vatandaşlarla istişarelerde bulundu.

Ziyaretler kapsamında ilçe başkanlıkları ve parti teşkilatlarıyla da bir araya gelen CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, mitingin başarısında emeği geçen tüm kişi ve kurumlara ayrı ayrı teşekkür etti. İlçelerde düzenlenen toplantılarda CHP’li belediye meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar ile buluşan Yaşar, “Bu süreçte katkı sunan, katılan tüm çiftçilerimize, ilçe örgütlerimize, partililerimize ve tüm yurttaşlarımıza bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

KAZANKAYA’DAN YÜKSELEN TRAKTÖR SESİ MİTİNGE DAMGA VURDU

Aydıncık ilçesine bağlı Kazankaya köyünde de ziyaret gerçekleştirildi. Burada, mitinge traktörleriyle katılarak kamuoyunun dikkatini çeken Kazankayalı çiftçilerle bir araya gelen Yaşar, çiftçilerin gösterdiği demokratik duruşu ve katkıyı “tarihi” olarak niteledi. “Kazankaya’dan yükselen traktör konvoyu sadece Yozgat’a değil, Türkiye’ye bir mesaj verdi: Halkın sesi her koşulda yükselir” diyen Yaşar, üreticinin siyasette hak ettiği yeri alması için mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

“TURP İLE ŞALGAM İLE DEVLET İDARE EDİLMEZ”

Yaşar, Kazankaya köyüne yaptığı ziyaret sırasında Yozgat mitinginde çiftçiler adına bir konuşma yapan ve söylediği ‘’Turp ile şalgam ile devlet idare edilmez. Adalet ile hukuk ile idare edilir’’ sözü ile biranda Türkiye gündemine oturan çiftçi Abdullah Ceyah’ı da ziyaret etti. Yaşar, Ceyhan’ın turpla şalgamla ülke yönetilmez sözünün biranda Yozgat’ı Türkiye gündemine oturttuğunu ve Yozgat’ın sesini duyurduğunu vurgulayarak çiftçi Abdullah Ceyhan’a Yozgat’ın sesi olduğu için teşekkür etti.

İlçelerdeki yapılanma, üye çalışmaları, kadın ve gençlik kollarının sahadaki rolü, kırsal kalkınmaya dair bölgesel stratejiler de masaya yatırıldı. Yaşar, örgütlenmenin en güçlü ayağının sahada halkla birebir kurulan temas olduğunu ifade ederek, “Biz bu coğrafyanın gerçek sorunlarını biliyoruz, çözüm için halkımızla birlikte çalışmaya kararlıyız” dedi.

Başkan Yaşar, şu ifadeleri kullandı: “Yozgat’ta yükselen bu coşku ve dayanışma ruhu, bizlere büyük bir umut ve güç verdi. Gittiğimiz her ilçede halkımızın gösterdiği ilgi, CHP’nin halkla bütünleştiğini gösteriyor. Biz sadece seçim zamanı değil, her zaman halkımızın yanındayız. Hep birlikte kazanacağız. Tam yol ileri.”