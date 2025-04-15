Gürkan, “Her şehidimizin ardında gözyaşı döken bir anne, bir eş, bir evlat var. Biz kadınlar, bu fedakârlığın hem şahidiyiz hem de taşıyıcısıyız” ifadelerini kullandı.

“ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİN EMANETİNE SAHİP ÇIKIYORUZ”

Kadınlar olarak, şehit yakınlarının ve gazilerin yaşadığı acıyı paylaştıklarını vurgulayan Gürkan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Şehitlik ve gazilik, vatana duyulan sevginin en yüce ifadesidir. Şehitlerimiz, milletimizin hürriyet sevdasının simgesi; gazilerimiz ise bu sevdadan asla vazgeçmeyen kararlılığın canlı örneğidir. Onların gösterdiği cesaret ve özveri, biz kadınlara da umut ve direnişin ilhamını vermektedir.”

“BU VATANDA DAHA GÜÇLÜ KADINLAR OLARAK VAR OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

CHP’li kadınların, şehitlerin ve gazilerin emanet ettiği değerlere kararlılıkla sahip çıkacağını vurgulayan Gürkan, sözlerini şöyle tamamladı: “Aziz şehitlerimizin hatırası önünde saygıyla eğiliyor, gazilerimize sağlık ve huzur diliyorum. Onların bize bıraktığı bu vatanda, kadınlar olarak daha güçlü, daha kararlı ve daha onurlu bir şekilde var olmaya devam edeceğiz.”