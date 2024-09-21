CHP Kadın Kolları il ve ilçe örgütü olarak düzenlenen basın açıklamasında, toplumun her kesiminden büyük bir duyarlılık beklendiği vurgulandı.

“NARİN İÇİN TOPLANDIK”

Gürkan, açıklamasında 22 yıllık sürecin sonunda, Narin’in kaybının toplumun vicdanını derinden yaraladığını belirtti.

“Narin’imizi vahşi bir cinayet sonucu kaybettik” diyen Gürkan, Narin’in hatırasını yaşatan herkese başsağlığı diledi.

“İHMALLER ZİNCİRİ BUGÜN NARİN’İ TOPRAĞA MAHKUM ETTİ”

Gürkan, çocuklara yönelik istismarların araştırılmasını reddeden anlayışın bugün Narin ve daha önce hayatını kaybeden Leyla, Hazal, Zeynep gibi birçok çocuğun ölümüne neden olduğunu dile getirdi. 2016 yılından bu yana kaybolan çocuklarla ilgili verilerin açıklanmamasını eleştirerek, “Biz sizin yerinize de utanıyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇOCUK İSTİSMARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Başkan Gürkan, Adalet Bakanlığı verilerine göre 2023 yılında çocuk istismarı davalarının 31 binin üzerinde olduğuna dikkat çekti.

TÜİK verilerine göre ise 2008-2016 yılları arasında 104 binden fazla çocuğun kaybolduğunu, son 8 yılda ise verilerin gizlendiğini vurgulayan Gürkan, “Sadece 2023 yılında çocuk istismarı nedeniyle yargıya geçen dosya sayısı 66 bin” dedi.

“NARİN BULUNDU, AMA NEDEN SUSTUNUZ?”

Gürkan, 19 gün boyunca kayıp olan Narin’in sonunda bulunduğunu, ancak sürecin doğru yönetilmediğini iddia ederek yetkililere tepki gösterdi. Gürkan, “120 haneli köyde 3 savcıyla ne olduğunu açıklayamayanlara soruyoruz: Neden sustunuz? Bu olayın üstünü örtmeye mi çalıştınız?” ifadelerini kullandı.

KADIN VE ÇOCUK CİNAYETLERİ POLİTİKTİR

Gürkan açıklamasında, Türkiye’de çocuk ve kadın cinayetlerinin politik bir sorun olduğuna dikkat çekerek, bu sorunun cinsiyetçi tahakküm ve aileyi kutsayan sistemden kaynaklandığı belirtti. Gürkan, İstanbul Sözleşmesi’nin ve 6284 sayılı kanunun hedef alındığını, iktidara geldiklerinde bu sözleşmeleri ve yasaları tam anlamıyla uygulayacaklarını vurguladı.

DAVALARI YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ

Gürkan, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya önderliğinde, çocuk cinayetleri ve istismar davalarının takipçisi olacaklarını belirterek, faillerin en ağır cezaları alması için mücadele edeceklerini kamuoyuna duyurdu.