Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat İl Kadın Kolları Başkanı Sevkan Gürkan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Cumhuriyet’in kadın ve gençler için özgürlük ve eşitlik kapısı olduğunu vurguladı.

Başkan Gürkan mesajında şu ifadelere yer verdi: “Cumhuriyetimizin ilanının 102. yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutluyoruz. 29 Ekim, sadece bir yönetim biçiminin değişimi değil; milletimizin kendi iradesiyle tarih yazdığı, eşitlik ve özgürlüğün teminat altına alındığı gündür. Cumhuriyet, kadınların ve gençlerin aydınlık geleceğinin teminatıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan bu büyük değer, bizlere özgür düşünmeyi, hak ve eşitlik bilincini kazandırmıştır. Bugün bizler, bu değerleri koruyarak, daha adil ve çağdaş bir Türkiye için çalışmakla yükümlüyüz. Bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin kurulmasında emeği geçen başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”