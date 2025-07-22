Başkan Gürkan mesajında, basın özgürlüğünün yalnızca gazeteciler için değil, toplumun tamamı için hayati bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Gürkan, tutuklu gazetecilere özgürlük çağrısı yaparken, kadın gazetecilerin yaşadığı zorluklara da dikkat çekti.

Gürkan mesajında şu ifadelere yer verdi: “Gerçeği yazmak, her zaman kolay değildir. Hele ki gerçeklerin rahatsız ettiği bir düzende yaşıyorsanız… Bugün, halkın haber alma hakkı için görev yapan çok sayıda gazeteci cezaevinde. Yüzlercesi tehdit altında, işsiz bırakılmış ya da oto sansüre mecbur edilmiş durumda. Oysa gazetecilik, topluma ayna tutan, karanlıkları aydınlatan ve hakikati savunan onurlu bir meslektir. Kalemler kırılmamalı, susturulmamalı; aksine daha gür bir sesle yazmalıdır. Kadın gazeteciler ise bu zorluğun içinde iki kat fazla mücadele vermektedir. Sadece mesleklerinden değil, cinsiyetlerinden dolayı da baskıya, şiddete, ayrımcılığa maruz kalmaktadırlar. Bu adaletsizliği kabul etmiyoruz. Aynı zamanda, görevleri başında yaşamını yitiren ya da ömrünü bu mesleğe adamış tüm gazetecileri rahmet ve saygıyla anıyorum. Onların bıraktığı izler, bizlere gerçeği savunma sorumluluğu yüklüyor. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak, özgür düşüncenin ve bağımsız medyanın sesi olmaya devam edeceğiz. Kalemlerin özgür olduğu, gazetecilerin hedef değil değer olduğu bir Türkiye mümkün. Bu inançla tüm basın emekçilerinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyor, zorluklara rağmen hakikatten yana olan tüm gazetecilere selam gönderiyorum.”