Açıklamasında saldırıyı “alçakça” olarak nitelendiren Yaşar, olayın yalnızca Genel Başkan Özel’e değil, demokrasiye ve halkın kurtuluş umuduna yönelik olduğunu vurguladı.

"GENEL BAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ"

Yaşar, “Bu yaşananlar bizi yıldıramayacaktır. İktidara giden bu yolda, barışçıl ve kucaklayıcı tavrı, halkı kapsayıcı üslubuyla herkesin kalbinde yer edinen Sayın Genel Başkanımızın sonuna kadar yanındayız” ifadelerini kullandı.

"GEREKEN YAPTIRIMLAR UYGULANMALI"

Saldırıyı gerçekleştiren kişi ve bu zihniyetin adalet önünde hesap vermesi gerektiğini belirten Yaşar, “Bu alçakça saldırıyı gerçekleştiren şahsın ve benzeri zihniyetin gereken yaptırımlara çarptırılması, adaletin bir gereğidir” değerlendirmesinde bulundu.