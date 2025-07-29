Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Boğazlıyan İlçe Başkanlığı, Gençlik Kolları çalışmalarına büyük destek veren Volkan Kadıoğlu’nun Yozgat CHP Gençlik Kolları İl Başkanı olarak atandığını duyurdu.

Boğazlıyan CHP İlçe Başkanlığı, Kadıoğlu’nun yeni görevinde başarılar dileyerek, “Volkan başkanın Boğazlıyan’da olmaması bizim için zor olacak, ancak yeni görevin çok önemli. Kendisine başarılar dileriz” ifadelerini kullandı.

Volkan Kadıoğlu ise yaptığı açıklamada, “Gençliğin Gücüyle Yeni Bir Döneme Merhaba! Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini devralmanın onuru ve sorumluluğu içerisindeyim. Bu zamana kadar gençliğimizin sesi olan, mücadele eden, emek veren tüm geçmiş dönem başkanlarımıza ve yönetim kurullarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bize bıraktıkları bu değerli bayrağı daha ileri taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Birlikte örgütlenecek, birlikte mücadele edecek ve birlikte başaracağız. Gençlik var, Umut var, CHP var!” ifadelerini kullandı.