Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan ve rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyen orman yangınında 10 kişi hayatını kaybetti. Türkiye’yi yasa boğan yangın faciasının ardından CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, yazılı bir açıklama yaparak hayatını kaybeden orman işçileri ve gönüllüler için başsağlığı diledi.

Yaşar, “Ormanlarımızı, doğamızı korumak için cansiperane mücadele eden 10 kahraman evladımızı maalesef kaybettik. Bu, yalnızca bir yangın değil; milletçe yüreğimizi kavuran büyük bir felakettir. Şehit olan tüm emekçilerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır diliyorum. Bu acı olayın ihmalle ilgisi varsa, sorumluların ortaya çıkarılması en büyük beklentimizdir.”

Yangın bölgesinde görev yapan ve hayatını kaybeden 10 kişi arasında Yozgatlı olduğu öğrenilen AKUT gönüllüsü Bayram Eren Arslan da yer aldı. Genç yaşta hayatını kaybeden Arslan’ın, AKUT’un bölgeye yönlendirdiği ilk ekipler arasında yer aldığı ve yangın hattında mahsur kaldığı bildirildi.

“Yozgat Bir Evladını, Türkiye Bir Kahramanını Kaybetti”

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Çamurlu köyü nüfusuna kayıtlı AKUT gönüllüsü Bayram Eren Arslan için CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, “Yozgat bir evladını, Türkiye bir kahramanını kaybetti” dedi.

Yaşar açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Yüreğimiz yandı. Bu acının tarifi yok. Özellikle içimizden biri olan, Sorgun ilçemizin Çamurlu köyüne kayıtlı Bayram Eren Arslan’ın vefatı, bizleri derinden sarstı. Henüz çok genç yaşında, insanlık için gönüllü olarak mücadele eden Bayram Eren kardeşimiz, gerçek bir kahramandır. Onun özverisi ve cesareti, Yozgat halkı olarak göğsümüzü kabartmıştır.”

CHP İl Başkanı Yaşar, Arslan’ın hayatına dair de şu ifadeleri kullandı: “Çamurlu köyümüzün yiğit evladı Bayram Eren, genç yaşında yüreği memleket sevgisiyle dolu bir evladımızdı. Onu hiçbir menfaat beklemeden yardım etmeye koşan yüreğiyle tanıdık. Türkiye onun ismini bu büyük acıyla duydu ama bizler onun kalbimizdeki yerini hep biliyorduk. Ailesine, köy halkına ve tüm Yozgatlı hemşehrilerimize sabırlar diliyorum. Bayram Eren Arslan’ın adı, bu topraklarda unutulmayacak bir iz olarak kalacaktır.”