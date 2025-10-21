Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat İl Başkanlığı’nın 39’uncu Olağan Kongresi’nde güven tazeleyerek yeniden İl Başkanı seçilen Abdullah Yaşar, kongreye katılım sağlayan tüm davetlilere teşekkür etti.

Kongreye katılarak Cumhuriyet Halk Partisi’nin birlik ve dayanışma ruhuna katkı sağlayan isimlere teşekkür eden Başkan Yaşar, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Partimizin 39’uncu Olağan Kongresi’nde şahsıma gösterilen güven ve destekten dolayı tüm delegelerimize, üyelerimize ve partililerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak, Yozgat’ta Cumhuriyetin, demokrasinin ve halkın sesi olmaya devam edeceğiz. Kongremizin, partimiz ve şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum.”

Yaşar, kongreye katılım sağlayarak CHP Yozgat İl Örgütü’ne destek veren Parti üyesi Prof. Dr. Taner Demirer, CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlara da teşekkür etti.

Yaşar, “Kongremize katılımlarıyla bizleri onurlandıran değerli Denizli Milletvekilimiz Sayın Şeref Arpacı’ya, Parti üyemiz Prof. Dr. hemşehrimiz Sayın Taner Demirer’e, ilimizdeki siyasi parti temsilcilerine, sivil toplum kuruluşlarının kıymetli üyelerine ve partimize gönül veren tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Yozgat’ta halkın umudu, halkın partisi olma yolunda aynı azimle ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Yaşar, konuşmasının sonunda, yeni dönemde partinin temel hedefinin Yozgat genelinde halkın sorunlarına çözüm üretmek, partinin örgütlülüğünü güçlendirmek ve dayanışma kültürünü pekiştirmek olacağını vurguladı.