Başkan Yaşar, bu önemli günü kutlayarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu yolunda emperyalist güçlere karşı verilen bağımsızlık mücadelesinin zaferle taçlandığı kutlu bir gün olduğunu vurguladı.

Başkan Abdullah Yaşar, mesajında şu ifadelere yer verdi: “30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu yolunda, emperyalist güçlere karşı verdiğimiz bağımsızlık mücadelesinin zafere ulaştığı kutlu gündür. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, 30 Ağustos'ta eşsiz bir destan yazmış ve bu başarıyı Türk milletine adamıştır. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini zaferle taçlandıran büyük Atatürk ve silah arkadaşlarını asla unutmayacağız.”



30 Ağustos’un milletin birlik, kardeşlik ve tam bağımsızlık sembolü olduğunu belirten Başkan Yaşar, “Türkiye Cumhuriyeti, bağımsızlığını, özgürlüğünü milletçe dil, din, ırk, mezhep ve inanç farklılığı gözetmeden omuz omuza, el ele vererek kazanmıştır. 30 Ağustos bu nedenle birliktir, kardeşliktir, tam bağımsızlıktır ve toprak bütünlüğüdür. 30 Ağustos Zafer Bayramı, hem Cumhuriyet'e ve demokrasiye açılan bir kapı, hem de çoğulculuğa ve çok sesliliğe giden yoldur” dedi.

İktidarın milli bayramları yok sayma çabalarına da değinen Yaşar, “İktidarın gaflet ve dalalet içerisinde milli bayramları yok sayması, unutturma çabası beyhudedir. Milletin zaferini milletin belleğinden silmeye kimsenin gücü yetmez. 30 Ağustos, değil yüz yıl, bin yıl üzerinden geçse de Türk milletinin en şanlı zaferi olarak kutlanmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Başkan Yaşar, “Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızın 102. yıl dönümünü kutluyor, ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve tüm İstiklal Harbi şehit ve gazilerimizi saygı ve şükranla anıyorum” dedi.