Başkan Yaşar, yayımladığı mesajda harekâtın hem Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin barış ve özgürlük kararlılığında önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Yaşar, 20 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Yaşar açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs Türk halkının uğradığı haksızlıklara ve zulme karşı Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlük hakkını kullanarak gerçekleştirdiği, barış ve özgürlüğün yeniden tesisi için atılmış onurlu bir adımdır. Bu harekât, sadece bir askeri müdahale değil; aynı zamanda barışa, insan haklarına ve uluslararası hukuka bağlılığımızın da güçlü bir göstergesidir.”

Kıbrıs’ta 51 yıldır süren barışın önemine dikkat çeken Yaşar, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne kavuşmasını sağlayan bu harekât sayesinde bugün iki toplumlu, iki kesimli bir barış düzeni korunmaktadır. Kıbrıs meselesinde, diplomasi ve uluslararası hukuk temelinde kalıcı ve adil bir çözümden yanayız. Barışçıl duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz.”

“Tarihin Bize Yüklediği Sorumluluğun Bilincindeyiz”

Abdullah Yaşar, başta harekât sırasında şehit düşen askerler olmak üzere tüm kahramanları saygı ve minnetle andıklarını kaydederek, “Kıbrıs’ta huzuru tesis etmek adına canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Tarihin bize yüklediği bu sorumluluğu unutmadan, onların mücadelesine sahip çıkmaya devam edeceğiz. 50. yılında, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın haklı gururunu halkımızla birlikte yaşıyoruz” dedi.