Başkan Yaşar, emekçilerin haklarının savunulmasının, toplumsal barış ve refah için temel bir koşul olduğunu belirtti.



“EMEK, TOPLUMUN SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİMİNİ SAĞLAR”



Başkan Abdullah Yaşar açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Emek, sadece ekonomi için değil, aynı zamanda toplumun sürdürülebilir gelişimi için çok önemlidir. Her bir işçinin alın teri, topluma kattığı değerin göstergesidir. Emekçilerin haklarının korunması, sadece işçilerin değil, tüm toplumun geleceği için önemlidir. CHP olarak her zaman emekçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”



“BİRLİK VE DAYANIŞMA, GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE’NİN TEMELİDİR”



Abdullah Yaşar, 1 Mayıs’ın işçilerin birlik ve dayanışma içinde daha güçlü bir toplum inşa etme amacını taşıdığını belirterek, şunları dile getirdi: “1 Mayıs, emekçilerin sadece kendileri için değil, tüm Türkiye için daha iyi bir gelecek inşa etmek amacıyla birleştiği bir gündür. Birlik ve dayanışma ruhu, toplumumuzun güçlü ve adil bir yapıya kavuşmasında en önemli etken olacaktır.”



“EMEĞE SAYGI, ADALETE GÖSTERİLEN SAYGI DEMEKTİR”



Yaşar, emek mücadelesinin temelinde adaletin bulunduğunu belirterek şu sözleri söyledi: “Emekçilerin mücadelesi, eşitlik ve adalet mücadelesidir. Adil bir düzenin inşa edilmesi için, her bireyin emeğinin karşılığını alması gerekir. Hep birlikte, daha eşitlikçi ve adil bir Türkiye için mücadelemize devam edeceğiz.”



“1 MAYIS, HAKLARIN TESLİMİ İÇİN BİR ADIMDIR”



Başkan Abdullah Yaşar mesajını şu sözlerle tamamladı: “Başta Yozgatlı işçi kardeşlerim olmak üzere, tüm emekçi arkadaşlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor; eşitlik, özgürlük ve adalet için birlikte yürümeye devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyorum.”

Kaynak: Haber Merkezi