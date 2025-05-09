Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda annelerin toplumun temel direği olduğunu söyledi.

İl Başkanı Yaşar, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm annelerin gününü kutladı. Yaşar, mesajında annelerin sadece bir gün değil, her gün hatırlanması ve değer görmesi gerektiğine dikkat çekti.

“Hayatın her anında bizlere yol gösteren, sevgisiyle saran, fedakârlıklarıyla bizleri büyüten annelerimiz; toplumumuzun en kıymetli yapı taşlarıdır” ifadelerini kullanan Abdullah Yaşar, annelerin yaşamın her alanında baş tacı edilmesi gerektiğini vurguladı.

“KADINLARIN YAŞAM HAKKINI SAVUNUYORUZ”

Kadınların toplumda daha güçlü bir şekilde yer alabilmesi için mücadele verdiklerinin altını çizen Yaşar, “Annelerimize olan borcumuzu ancak onların hayatlarını kolaylaştırarak, özgürlüklerini güvence altına alarak ödeyebiliriz. Kadınlara ve annelere yönelik her türlü şiddete karşı hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Yaşar, “Başta şehit anneleri olmak üzere, evladını kaybetmiş tüm anneleri saygı ve rahmetle anıyorum. Bugün hayatta olmayan annelerimizi ise özlem ve dua ile yad ediyorum. Tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, sağlık ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum” diye konuştu.