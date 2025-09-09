Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, örgüt temsilcileriyle birlikte katıldıkları parti programı çalıştayına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yaşar, çalıştayda Yozgat örgütlerinin öneri ve düşüncelerini dile getirerek, bunların parti programına yansıtılması için katkı sunduklarını belirtti.

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, çalıştayda örgüt temsilcileriyle birlikte yer aldıklarını vurgulayarak şunları söyledi: “Örgüt temsilcilerimizle birlikte katıldığımız çalıştayda, Yozgat’ımızın ve bölgemizin öncelikli sorunlarını, vatandaşlarımızdan gelen talepleri ve çözüm önerilerimizi dile getirdik. Amacımız, yerelden gelen taleplerin ulusal politikalarımıza yansıtılmasını sağlamak ve halkın beklentilerine uygun bir parti programı ortaya koymaktır.”

Yaşar, Cumhuriyet Halk Partisi’nin temel hedefinin halkın ihtiyaçlarını ön planda tutan bir politika geliştirmek olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti: “CHP olarak hazırladığımız parti programı, halkımızın talepleri, beklentileri ve ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda şekilleniyor. Bu nedenle örgütlerimizin görüşleri bizim için çok kıymetli. Yozgat örgütü olarak biz de bu süreçte aktif katkı sağlıyoruz.”

Çalıştayın önemine dikkat çeken Abdullah Yaşar, parti içi dayanışmanın ve katılımcılığın güçlenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Cumhuriyet Halk Partisi, halkın sesi olma görevini en iyi şekilde yerine getirmek için örgütleriyle sürekli istişare halinde olmaya devam edecek. Birlikte üretecek, birlikte yönetecek ve birlikte kazanacağız. Çalıştayda ortaya çıkan fikirlerin, partimizin gelecek vizyonuna önemli katkılar sunacağına inanıyoruz” dedi.