Özkan, Erdoğan'ı "Seni gidi züppe seni" ifadeleriyle eleştirerek tepkisini dile getirmişti. Bu sözlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özkan hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, davanın gerekçesi olarak "mesnetsiz ve düzeysiz açıklamalar"ı gösterdi ve Özkan hakkında ayrıca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Tuncay Özkan Kimdir?

Tuncay Özkan, 14 Ağustos 1966'da Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olduktan sonra yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde tamamladı. Gazetecilik kariyerine 1981'de Ankara'da yerel gazetelerde başlayan Özkan, Hürriyet Grubu'nun Hürgün gazetesinde ve daha sonra Cumhuriyet gazetesinde çalıştı.

1993'te televizyon dünyasına geçiş yapan Özkan, Uğur Dündar'ın yapımcısı olduğu Arena programında Ankara sorumlusu olarak görev aldı. Kanal D Haber Merkezi'ni yönettiği dönemde, Cüneyt Arcayürek ile "Politika Durağı" programını yaptı ve Susurluk kazası ile ilgili haberleriyle dikkat çekti.

Özkan, kariyerinde birçok ödül kazandı ve "Yeşil" kod adlı caninin kimliğini açığa çıkararak, faili meçhul cinayetler ve yolsuzluklarla ilgili belgeleriyle ses getirdi. 2002'de Çukurova Medya Grup Başkanı olarak görev yaptı, ancak Amerikan ve Türk yetkililerin baskısı nedeniyle bu görevinden ayrılmak zorunda kaldı.

2004 yılında Kanaltürk Televizyonu'nu kurdu ve 2007 seçimleri sonrası "Biz Kaç Kişiyiz" hareketini başlattı. 23 Eylül 2008 tarihinde Ergenekon davası kapsamında tutuklandı ve Silivri'de uzun süre hapis yattı. Özkan, 25, 26, 27 ve 28. dönemlerde İzmir Milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı.