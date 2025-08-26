Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili hemşehrimiz Adnan Beker, Yozgat’ta esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

İl merkezindeki iş yerlerini tek tek ziyaret eden Beker, esnafların karşılaştığı ekonomik zorluklar, artan maliyetler ve günlük hayatta yaşanan sıkıntılar hakkında bilgi aldı. Vatandaşlarla da sohbet eden Beker, onların beklenti ve taleplerini not aldı.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Beker, esnafın ekonominin bel kemiği olduğunu vurguladı. “Esnafımız ayakta kalırsa ülkemiz kalkınır. Ancak bugün görüyoruz ki birçok esnafımız girdi maliyetleri, kira ve vergi yükü karşısında ayakta kalmakta zorlanıyor. Vatandaşımız ise hayat pahalılığından şikâyetçi” dedi.

CHP’nin çözüm odaklı politikalarla halkın yanında olduğunu belirten Beker, “Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bütün sorunların çözüleceğine inanıyoruz. Esnafımızın güçlendirilmesi, üretimin desteklenmesi ve vatandaşımızın refah seviyesinin yükseltilmesi için her alanda çalışmaya devam edeceğiz. Amacımız, halkımızın huzur ve güven içinde yaşayacağı bir Türkiye’yi inşa etmektir” ifadelerini kullandı.

Beker, ziyaretlerinin ardından vatandaşlara teşekkür ederek, her fırsatta Yozgatlıların sorunlarını gündeme taşımaya devam edeceğini söyledi.