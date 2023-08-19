Mevcut Başkan Mehmet Ali Erbaş tek aday olarak girdiği seçimde 173 delegenin oylarını alarak güven tazeledi.

Büyük Sinemada düzenlenen programa 27’nci dönem milletvekili Ali Keven, CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar, Deva Partisi Yozgat İl Başkanı Mustafa Bulut, Şoförler Odası Başkanı İlhami Bakıcı ve partililer katıldı.

Divan Başkanlığını Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar’ın yaptığı kongrede Mehmet Ali Erbaş tek aday olarak girdiği kongrede 173 delege oy kullandı. Büyük Sinemada saat 11.00’de başlayan Merkez İlçe kongresinde Erbaş güvenoyu aldı.

Oy kullanımı öncesi bir açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, “Ülkemizde yaşanın seçimlerde umduğumuz yada hedef aldığımız ve hedefimize koyduğumuz başarıyı gösteremedik girdiğimiz seçimleri kaybettik. Kaybettiğimiz seçimde bahanelere sığınmaya gerek yok. Bu süreçte herkes başta sayın genel başkanımız olmak üzere adalet yürüyüşüne başlayarak seçimlere kadar bir araya gelinmez denilen siyasi partileri genel başkanlarını toplumu bir araya getirdi. Toplumda çok ciddi bir değişim dönüşüm oldu. Neticede seçimi kaybettik. Hepimizin üzerine düşen sorumlulukları var. Hepimizin çıkarması gereken dersler var. Başta şahsım olmak üzere bunun bilincinde ve sorumluluğu olarak karşınızdayım. Ülke maalesef özellikle seçimlerden sonra yangın yerine döndü. Şunu hiç unutmamamız lazım biz Cumhuriyet Halk Partisi bir asırdır dimdik ayakta duran devleti kuran, Cumhuriyeti kuran, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve arkadaşlarının hakkında idam fermanı olan bu ülkeyi ayağa kaldırdığı kurduğu Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Anadolu’da bir söz var yiğit düştüğü yerden kalkar. Cumhuriyet Halk Partisi yıllardır iktidar yüzü görmemiş bedel ödemiştir. Bundan sonra ayağa kalkma zamanımız geldi” diye konuştu. Alpaslan Demir