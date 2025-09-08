Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığı’na görevlendirilen Gürsel Tekin’in polis eşliğinde girdiği, Sarıyer ilçesindeki İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yapılan başvuru kapsamında, Olağanüstü İstanbul İl Kongresini yapıp, yeni İl Başkanı ve Yönetimi seçilene kadar, görevden alınan İl Başkanı Özgür Çelik’in çalışmalarını yürüteceği yeni il başkanlığı adresini İstanbul Valiliği ve Yargıtay’a duyurdu.

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 16.30'da başladı.

Beştepe'deki toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor. Kabinenin ana gündemi Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin gelişmeler olacak.

Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi komisyonunun devam eden çalışmaları ele alınacak. Bugüne kadar gerçekleştirilen 7 toplantının sonuçları değerlendirilecek. Silah bırakma sürecindeki son durum, askeri ve istihbarat raporları ışığında analiz edilecek.