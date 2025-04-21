Türkiye’de ve Yozgat’ta yaşanan adaletsizliklere dikkat çeken Yaşar, son dönemde artan ekonomik sıkıntılar, çiftçilerin durumu ve düzenlenen mitinglerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"ADALET ARAYIŞIMIZ DEVAM EDİYOR"

Konuşmasında, İstanbul seçimlerinden bu yana yaşanan haksızlıkları ve adaletsizlikleri hatırlatan Yaşar, “İstanbul seçimlerinde aynı zarftan çıkan dört oyun üçü geçerli, biri geçersiz sayıldı. Seçim iptal edildi, ‘Bin oyla İstanbul mu kazanılır?’ dendi. Ancak halk, ikinci seçimde 800 bin oy farkla gerekli cevabı verdi” dedi.

"CHP BELEDİYELERİ HALKLA BULUŞUNCA RAHATSIZ OLDULAR"

CHP’li belediyelerin sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşın takdirini kazandığını belirten Yaşar, “Kent lokantaları, doğalgaz ve kira desteği, anne kart uygulamaları gibi projelerle halkın yanında olduk. Bu başarılarımız karşısında kaynaklarımız kesildi, hizmetlerimiz engellenmeye çalışıldı” ifadelerini kullandı.

"YOZGAT MİTİNGİ BİR HALK HAREKETİYDİ"

Geçtiğimiz günlerde Yozgat’ta düzenlenen mitinge de değinen Yaşar, çiftçilerin büyük destek verdiği mitingin halkın adaletsizliğe karşı başkaldırısı olduğunu söyledi.

Yaşar, “Cumhuriyet Meydanı’nda yapmak istediğimiz basın açıklaması bir anda mitinge dönüştü. Gençlerimiz yürüyüş yapmak istedi, sokaklar doldu taştı. Bu, Yozgat’ın sessiz çığlığıdır” dedi.

"ÇİFTÇİMİZ TEHDİTLERE RAĞMEN MİTİNGE KATILDI"

Kazankaya Köyü’nde traktörleriyle eylem yapan çiftçilere kesilen cezalara da değinen Yaşar, “Sayın Genel Başkanımız bu cezaları ödeyeceğini açıkladı. Ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu da destek verdi. Biz çiftçimizin yanındayız. Çünkü onlar alın teriyle, borçla traktör sahibi olmuş insanlardır” diye konuştu.

"YOZGAT, AK PARTİ’DEN YATIRIM DEĞİL, GÖÇ ALDI"

Yozgat’ın yıllardır iktidara verdiği desteğin karşılığını alamadığını söyleyen Yaşar, “Nüfusumuz 620 binden 407 bine düştü, milletvekili sayımız 6’dan 3’e geriledi. Yozgatlı sadece göç aldı. Bugün gelinen noktada asgari ücretli ve emekli fitreye muhtaç hale gelmiştir. Bu, bir siyasi anlayışın iflasıdır” ifadelerini kullandı.

"MİTİNGİMİZE YÜZDE 88 ORANINDA YOZGATLI KATILDI"

Sosyal medyada mitinge yönelik eleştirileri de değerlendiren Yaşar, mitinge farklı şehirlerden gelen destekleri doğal karşıladıklarını belirterek, “Yozgat’ta düzenlenen mitingimize katılanların yüzde 88’i Yozgatlıydı. Üstelik bu katılımcıların yüzde 40’ı daha önce AK Parti ve MHP’ye oy vermişti. Bu, siyasette yeni bir dönemin başladığının göstergesidir” dedi.

"YOZGAT KARARINI VERDİ"

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Cumhuriyet Halk Partisi, devleti kuran partidir. Biz kimsenin şahsi davası için sokakta değiliz. Yargılama adil, tarafsız ve vicdanlı olmalıdır. Biz halkımıza güveniyoruz. Hangi partiye oy verirse versin, herkes bizim için kıymetlidir. Ama bu zulme karşı başkaldıranlara da saygı duyulmalıdır. Yozgat kararını vermiştir. Bu yol, halkın yoludur.”