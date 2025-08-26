CHP Ankara Milletvekilleri hemşehrimiz Adnan Beker, Semra Dinçer, İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ve CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, basın mensuplarıyla yaptıkları toplantıda hem Yozgat’ın sorunlarını hem de CHP’nin çözüm hedeflerini anlattı.

CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar, Genel Başkan Özgür Özel’in talimatıyla ağustos ayında 81 il ve 967 ilçede saha çalışması yürütüldüğünü söyledi.

Yozgat’ın yıllardır iktidara yüksek destek vermesine rağmen yeterli hizmet alamadığını belirten Yaşar, “Milletvekillerimiz ile beraber Yozgat’ın tüm ilçelerinde, Yozgatlıların sorunlarını yerinde dinlemek ve en yetkili ağızlardan tespit etmek amacıyla sahada olacağız. Hepimizin malumu olduğu üzere Yozgat, özellikle AK Parti iktidarına 23 yıldır en çok destek veren illerin başında gelmektedir. Ancak ne yazık ki Yozgat, verdiği desteğin karşılığını hizmet anlamında hiçbir zaman alamamıştır. 2002 yılında AK Parti iktidara geldiğinde Yozgat’ın nüfusu 650 bin, milletvekili sayısı ise 6 idi. Bugün gelinen noktada nüfusumuz 403 bine, milletvekili sayımız ise 3’e düşmüştür. Yozgat, Cumhurbaşkanına her seçimde yüzde 70-76 arasında destek veren bir il olmasına rağmen, aynı zamanda en çok göç veren illerin de başında gelmektedir. TÜİK’in son verilerine göre Yozgat, sosyoekonomik refah sıralamasında 81 il arasında 80. sırada yer almaktadır. Yozgat her geçen gün küçülmekte, kan kaybetmektedir. Elbette hizmet yapılmıştır, yapanlardan Allah razı olsun. Ancak yapılan hizmetler Yozgat’ın ihtiyacına göre yeterli değildir” dedi.

Çiftçilerin borç yükü, kuraklık ve dolu felaketleriyle mücadele ettiğini dile getiren Yaşar, “Yozgat sahipsiz değildir, Türkiye sahipsiz değildir” şeklinde konuştu.

“CHP İktidara Hazırlanıyor”

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, partinin 81 ilde vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm programı hazırladığını ifade etti.

Dinçer, yerel seçimlerde CHP’nin birinci parti olduğunu hatırlatarak, “Cumhuriyet Halk Partisi artık iktidara giden bir partidir. Yozgat’ın unutulmuşluğunu sona erdireceğiz” dedi.

CHP'nin iktidara giden bir parti olduğunu belirten Dinçer, "İktidara giden partinin tüm Türkiye'de sorunları ve dertleri dinlemek ve bu sorunlar noktasında halkın hükümet programını hazırlamak adanı saha çalışması yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Göç Gerçeği Göz Ardı Edilemez”

İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Yozgat ve çevresindeki illerden büyük kentlere yoğun göç yaşandığını hatırlattı.

Kırsal nüfusun güçlendirilmesinin önemine değinen Kılınç, “Yozgat’ta yaşayan Yozgatlı sayısı, Ankara’daki Yozgatlı sayısından daha az. Demek ki köyden kente göç gerçeğimiz var, kenti büyütme gerçeğimiz var ve kente hizmet etme gerçeğimiz var. Yozgat’ın, Sivas’ın, Erzincan’ın da gittiği kentlerde önemli bir nüfusu var. İstanbul’da, Sivaslılardan sonra Erzincanlılar geliyor, hemen ardından Yozgatlılar” şeklinde konuştu.

Yapmış olduğu açıklamada basının önemine de değinen Kılınç, şu ifadeleri kullandı; “Yerel basın yaşananları doğru kurgulanabilmesi için merkezden yönetilen politikaların, yerelin ihtiyaçlarıyla ne kadar örtüştüğünü en iyi anlatacak olandır. Yerel ve bölgesel medya, güçlü ve dinamik tutulmalıdır. Ama bunun böyle olmadığını siz de biliyorsunuz. Artık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının Türkiye’ye vereceği bir şey kalmamış durumda. İki günlük gözlemimizle, diğer illerde yaptığımız çalışmalarla karşılaştırarak bunun olmadığını, yerel seçim sonuçlarıyla görmüş olduk. Bu önemli bir veri. Ama asıl mesele şu: Bizi ne kadar bağırlarına basacaklar? İşte bu noktada görev bize düşüyor. Burada yerel basınımızın kolaylaştırıcılığına ihtiyacımız var. Eğer AK Parti iktidarı artık Türkiye’ye ve Yozgat’a bir şey veremeyecek noktaya geldiyse, Yozgatlı da böyle düşünüyorsa, o zaman bir güven adresi lazım. İşte o adres Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Onun için yerel medyaya dünden daha fazla, geleceğimiz yol kat etsin diye çok daha fazla ihtiyacımız var.”

“Cumhuriyet Halk Partisi İktidara Geliyor”

Ankara Milletvekili Adnan Beker ise vatandaşların değişim talebini sahada gördüklerini belirterek, “Bu ülkeyi biz yöneteceğiz. Belediyelerimizi nasıl yönetiyorsak Türkiye’yi de öyle yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.

CHP’nin bir sonraki seçimlerde iktidara hazır olduğunu dile getiren Beker, “Türkiye’nin şu an yüzde 65 belediyesini biz yönetiyoruz. AK Parti’nin de 550’ye yakın belediyesi var. Her gün bir Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanını gözaltına alıyorlar. Dört gün sonra da tutukluyorlar. Peki bu 550 belediyenin içinde, elinizi vicdanınıza koyun, Allah için konuşun, bir tane de AK Partili belediyenin kapısı çalınmaz mı? Yozgat’ta belki 13 tane AK Parti belediyesi var. Birinin kapısı çalınmaz mı?, Sivas’ta çalınmaz mı?, Ankara’da çalınmaz mı?, İstanbul’da çalınmaz mı? Bu 550 belediyenin hepsi evliya mı? Hiç mi bu belediyelerde bir şey yok yani?” dedi.

Beker, “Allah’ın izniyle Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacak. Şu an millet Cumhuriyet Halk Partisi’nin önünde. Biz bunu görüyoruz. Biz de milletvekilleri olarak her gün sahadayız, çalışıyoruz. Vatandaşımızın yanındayız. Elimizden ne geliyorsa insanımıza destek oluyoruz, mücadele ediyoruz. Tabii ki Meclis’te de çok mücadele ediyoruz. Ama orada çoğunluk var. Biz önerge veriyoruz, kanun değişikliği teklif ediyoruz; biz ‘evet’ diyoruz, onlar ‘hayır’ diyor, ‘red’ oluyor. Ama inşallah bir dahaki seçimde, aynı Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde olduğu gibi olacak. Ankara Büyükşehir’de biz 40’tık; 30 İYİ Parti, 40 CHP. Cumhur İttifakı 109’du. Şimdi tam tersi oldu: AK Parti 40, CHP 90. Bir dahaki seçimde Meclis’te de aynı olacak, göreceğiz” ifadelerini kullandı.