Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Yozgat’ta gerçekleştirdiği mitinge traktörle gelerek dikkatleri üzerine çekmişti.

Özgür Özel Yozgat Miting Özgür Özel Traktör (1)

Özel, bu sembolik ziyaretin ardından sosyal medya hesabında da dikkat çeken bir değişikliğe gitti.

Özgür Özel Yozgat Miting Özgür Özel Traktör (2)

CHP Lideri Özel, Yozgat mitingi sırasında vatandaşlarla buluşmaya traktörle gelmiş, bu görüntü sosyal medyada geniş yankı bulmuştu.

Tarım ve üreticilerin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen bu sembolik hareket, kamuoyunda büyük ilgi görmüştü.

Özgür Özel Yozgat Miting Özgür Özel Traktör (3)

Özgür Özel, söz konusu ziyaretin ardından sosyal medya hesabındaki kapak fotoğrafını da değiştirdi.

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Yeni kapak fotoğrafı olarak, Yozgat mitingine gelirken traktör üzerinde çekilen bir kareyi seçen Özel’in bu tercihi, hem parti tabanından hem de sosyal medya kullanıcılarından destek aldı.

Muhabir: Hakan Demirbaş