Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Yozgat’ta gerçekleştirdiği mitinge traktörle gelerek dikkatleri üzerine çekmişti.

Özel, bu sembolik ziyaretin ardından sosyal medya hesabında da dikkat çeken bir değişikliğe gitti.

CHP Lideri Özel, Yozgat mitingi sırasında vatandaşlarla buluşmaya traktörle gelmiş, bu görüntü sosyal medyada geniş yankı bulmuştu.

Tarım ve üreticilerin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen bu sembolik hareket, kamuoyunda büyük ilgi görmüştü.

Özgür Özel, söz konusu ziyaretin ardından sosyal medya hesabındaki kapak fotoğrafını da değiştirdi.

Yeni kapak fotoğrafı olarak, Yozgat mitingine gelirken traktör üzerinde çekilen bir kareyi seçen Özel’in bu tercihi, hem parti tabanından hem de sosyal medya kullanıcılarından destek aldı.