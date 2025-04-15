Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in, yakın zamanda Yozgat’a bir ziyaret gerçekleştireceğini resmen açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı açıklamada, hafta sonu Yozgat’a bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Özel’in bu açıklaması, son günlerde Yozgat’ta yaşanan araç konvoyu protestosu ve bazı sürücülere kesilen trafik cezaları sonrası geldi.

Yozgat’ta düzenlenmek istenen araçlı protesto gösterisinde bazı sürücülerin trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle idari para cezası uygulanmış, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, cezaları üstleneceklerini açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından Özel’in Yozgat’a yönelik kararı, siyasi çevrelerde dikkat çekti.

“DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKMAYA GİDİYORUZ”

CHP Lideri Özgür Özel, TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Yozgat ziyaretine ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Cumartesi günü, 19 Mart darbe girişiminin birinci ayında, ‘ayağa kalkmazlar’ diyenlerin aksine ayağa kalkan çiftçilerin olduğu Yozgat’ta olacağız. AK Parti’nin ‘kalem’ dediği Yozgat’ta, ‘bizim dediğimiz olur’ denilen Yozgat’ta, demokrasiye sahip çıkan Yozgatlılarla kucaklaşmaya gidiyoruz.”

Özel’in ziyaretine ilişkin detaylı programın ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.