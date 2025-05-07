Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, Gençlik Kolları, Kadın Kolları, Merkez İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyetle birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti.

Ziyarette, Özgür Özel’e yönelik geçtiğimiz günlerde Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) katıldığı anma töreni sonrası gerçekleştirilen saldırı nedeniyle geçmiş olsun dilekleri iletildi. Aynı zamanda Yozgat’ta düzenlenen CHP mitingi değerlendirildi, kentin sorunları ve potansiyelleri üzerine istişarelerde bulunuldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ziyarette yaptığı açıklamada, Yozgat’ta düzenlenen mitingde halkın göstermiş olduğu yoğun ilgi ve coşkudan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özel, “Mademki Yozgat hem Türkiye'nin hem de dünyanın gündemine oturdu, siyasi dengeleri değiştirdi, bu bizlere yeni bir görev ve sorumluluk yüklüyor. Artık Yozgat’ı yalnız bırakmak gibi bir lüksümüz yok. CHP iktidarında Yozgat, göç veren değil göç alan bir il olacak. Bu bizim boynumuzun borcudur” dedi.

Genel Başkan Özgür Özel, CHP'nin Anadolu’da yükselen halk desteğinin sembol şehirlerinden birinin artık Yozgat olduğunu belirterek, “Siyasi dengeleri değiştiren Yozgat’ın bu tavrı, CHP’ye hem umut hem de yeni bir vizyon kazandırmıştır. Yozgat’a yönelik planlarımızı bu inançla şekillendireceğiz” ifadelerini kullandı.

“GENEL BAŞKANIMIZA VERDİĞİ DEĞER İÇİN MİNNETTARIZ”

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar Genel Başkan Özgür Özel’in Yozgat’a olan ilgisinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yaşar, “Sayın Genel Başkanımızın Yozgat’a bakışı, bizler için hem moral kaynağı hem de çalışma azmimizi artıran bir güç. Görüşmemiz, sadece geçmiş olsun ziyaretinden ibaret değil; aynı zamanda Yozgat'ın geleceğine dair bir vizyon görüşmesidir” diye konuştu.

ZİRAAT MÜHENDİSİ BEDRİYE ŞAHİNBAŞ’A CHP ROZETİ ÖZGÜR ÖZEL’DEN

Öte yandan Yozgat’ın tanınmış ailelerinden Şahinbaş ailesinin bir ferdi olan Ziraat Mühendisi Bedriye Şahinbaş’ın CHP’ye katıldı. CHP’ye yeni katılan Şahinbaş’a parti rozetini, bizzat Genel Başkan Özgür Özel taktı. Özgür Özel, “Partimize katılan her yeni isimle birlikte büyüyor ve güçleniyoruz. Bedriye Hanım’ın katılımı, Yozgat’taki değişimin ve dönüşümün bir sembolüdür” diyerek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ziyaretin sonunda CHP lideri Özgür Özel, tüm Yozgatlılara selam ve sevgilerini iletti. Özel, “Yozgat’ın bu kadar kararlı ve umut dolu bir duruş göstermesi bizim için büyük bir kazanımdır. CHP ailesi olarak Yozgat’a özel bir önem vereceğimizi bir kez daha açıkça ifade ediyorum” dedi. Şeklinde konuştu.

“YOZGAT, ARTIK SİYASETİN MERKEZİNDE YER ALIYOR”

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, “Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’e yönelik menfur saldırıyı nefretle kınıyoruz. Kendisine hem Yozgat teşkilatımız hem de halkımız adına geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bu tür saldırılar, demokrasimize ve birlik duygumuza zarar veremez; aksine bizleri daha çok kenetler. Sayın Genel Başkanımızın Yozgat’a olan ilgisi, bize güç veriyor. CHP’nin Anadolu’daki yükselişinde Yozgat’ın artık özel bir yeri var. Biz bu potansiyelin farkındayız ve bu motivasyonla çalışmaya devam edeceğiz. Halkımızla kol kola, omuz omuza olacağız. Yozgat artık siyasetin aktif oyuncularından biridir.”