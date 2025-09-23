Sanat ve siyaset dünyasında uzun yıllardır tanınan isimlerden biri olan Şimşek’in biyografisi ve siyasi hayatı merak ediliyor.

Disiplin Kuruluna Sevk Edildi

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) İstanbul İl Başkanlığı ve milletvekilliği görevlerinde bulunan Berhan Şimşek, partisi tarafından disiplin kuruluna sevk edildi.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tedbirli kesin ihraç istemi aday olmayayım diye. Bu partiyi adliyeye biz mi düşürdük? Görevini yapmayan biri varsa o da CHP Genel Merkezi’dir” ifadelerini kullandı.

Parti yönetimi, 45 yıllık üyesi olan Şimşek’i disiplin ihlali gerekçesiyle tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk etti.

Berhan Şimşek Kimdir?

Berhan Şimşek, 15 Mayıs 1958’de Bayburt’ta doğdu. 11 kardeşten biri olan Şimşek, ilköğrenimini Bayburt’ta, ortaöğrenimini İstanbul’da, lise eğitimini ise Vefa Akşam Lisesi’nde tamamladı.

2011 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Şimşek, 2014’te Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku bölümünde yüksek lisansını tamamladı.

Sanat Kariyeri

1978’de sinema dünyasına adım atan Berhan Şimşek, birçok film ve dizide rol aldı. Aynı zamanda televizyon dizilerinde yönetmenlik yaptı.

Oyunculuk alanında çeşitli ödüller kazanan Şimşek, 1994 Ankara Film Festivali’nde “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünün sahibi oldu. Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı.

Günaydın ve Milliyet gazetelerinde köşe yazarlığı yapan Şimşek, Nazım Hikmet Vakfı ve 68’liler Birliği üyesi olarak da biliniyor.

Siyasi Hayatı

1999 yılında CHP’nin 10. Olağanüstü Kurultayı’nda Parti Meclisi Üyeliği’ne seçilen Şimşek, dokuz dönem Parti Meclisi ve MYK üyeliği yaptı.

2002–2007 yılları arasında CHP İstanbul Milletvekili olarak görev aldı. Bu süreçte Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliği ile Türkiye-Macaristan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

14 Haziran 2010’da CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine başlayan Şimşek, bu görevi 8 Ocak 2011’e kadar sürdürdü.

Bir kızı bulunan Berhan Şimşek, oyuncu, yönetmen ve siyasetçi kimliğiyle Türkiye’nin kültür ve siyaset yaşamında dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.