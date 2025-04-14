Başkan Erdoğan, bu kanunun çevreyi korumak adına getirilen düzenlemelerden çok, halkı ekonomik anlamda zor durumda bırakacağını ve daha büyük bir yaşam mücadelesine iteceğini söyledi.

“YENİ VERGİLER, ZATEN ZOR DURUMDA OLAN VATANDAŞI SIKIŞTIRACAK”

İklim Kanunu’nda yer alan karbon vergisinin, dar gelirli vatandaşlar için büyük bir yük oluşturacağını belirten Erdoğan, “Bu yasa, halkın cebine daha fazla yük getirecek. Zaten zor durumda olan vatandaşlarımız, bu yeni vergilerle daha da sıkıntıya girecek” dedi.

Erdoğan, bunun yanında artan enerji fiyatları ve ulaşım maliyetlerinin de halkın günlük yaşamını olumsuz etkileyeceğine dikkat çekti.

“SANAYİ YATIRIMLARINA TEŞVİK, HALKI DAHA FAZLA YOKSULLAŞTIRACAK”

Erdoğan, İklim Kanunu’nda sanayiye sağlanan teşviklerin halkın zararına olduğunu savunarak, "Büyük sanayi şirketleri bu düzenlemelerle daha da güçlenirken, halkın gelir durumu giderek kötüleşecek. Bu yasa, çevreyi korumaktan uzak bir şekilde, sadece büyük şirketlerin çıkarlarını savunuyor" şeklinde konuştu.

“HALKIN TEPKİSİ GÖRMEZDEN GELİNEMEZ”

Geçtiğimiz yıl, 1 milyonun üzerinde vatandaşın CİMER üzerinden İklim Kanunu’na itirazda bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, "Halkın bu konuda gösterdiği tepki açıkça ortada. Hükümetin bu itirazları dikkate alarak yasayı yeniden değerlendirmesi gerekiyor. İnsanların taleplerini göz ardı etmek, demokrasiyi yok saymak demektir" dedi.