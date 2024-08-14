Beşiktaş, PSG forması giyen Cher Ndour'un transfer görüşmeleri için İstanbul'a geleceğini duyurdu. Orta saha ve merkez orta saha pozisyonlarında görev yapabilen, ayrıca forvet arkası olarak da oynayabilen Senegal asıllı İtalyan futbolcu, geniş bir yetenek yelpazesiyle dikkat çekiyor. Peki, Cher Ndour kimdir, kaç yaşındadır ve hangi takımlarda forma giymiştir?

Cher Ndour, 27 Temmuz 2004 tarihinde İtalya'da doğdu. Güçlü fiziği ve her iki ayağını da etkin kullanabilmesiyle tanınan Ndour, profesyonel futbol kariyerine 2020-21 sezonunda Atalanta'nın altyapısında başladı. Ardından Portekiz'in Benfica U23 takımına transfer oldu. 2023-24 sezonunda Benfica B Takımı'ndan PSG'ye geçti.

2023-2024 sezonunda Braga'da kiralık olarak geçiren Ndour, sezon sonunda PSG’ye geri döndü. Kariyerinde Portekiz 2. Ligi'nde 57 maçta oynayarak 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 2023-2024 sezonunda toplam 15 maçta sahaya çıkan Ndour, bu süreçte sadece 2 gol atabildi.

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki bu yetenekli oyuncunun kariyeri, gelecekteki performansı ve potansiyeli merakla bekleniyor.