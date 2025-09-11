Charle Kirk, 31 yaşında, Başkan Trump’ın destekçisi olarak biliniyor. Utah Valley Üniversitesi’nde kalabalık bir topluluğa hitap ederken öldürüldü. Üniversite yetkilileri ise olayla ilgili herhangi bir şüphelinin gözaltında alınmadığını belirtti.

Charlie Kirk kimdir?

Charlie Kirk, Amerikalı bir sağ görüş politik aktivisti, yazar ve medya kişiliğidir. 1993 yılında Illinois eyaletinde doğmuş ve 18 yaşındayken Turning Point USA (TPUSA) adlı muhafazakâr bir öğrenci hareketinin kurucusudur.



Son gelişmeler de oldukça trajik, Charlie Kirk 10 Eylül 2025'te Utah Valley Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği “American Comeback” turu kapsamında konuşma yaparken bir saldırıya uğradı ve boynuna isabet eden kurşun sonucu hayatını kaybetti.

Olayla ilgili daha fazla bilgi bulunmuyor.