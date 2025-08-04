Elibol, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla ayrılığı doğrularken, boşanma süreci hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Sessiz Sedasız Başlayan Evlilik, Çarpıcı Açıklamayla Gündeme Geldi

Güney Koreli içerik üreticisi Chaby Han ile evliliği sayesinde sosyal medyada adını geniş kitlelere duyuran Gülce Elibol, yaptığı boşanma açıklamasıyla tekrar gündeme geldi. Temmuz 2025’te başlayan ayrılık iddiaları, ağustos ayı itibarıyla doğrulanırken, Elibol’un açıklamaları sosyal medyada geniş yankı buldu.

Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda Elibol, şu ifadelere yer verdi:

“Her şeyi tweet atan adam, boşama sürecimizi dile bile getiremedi. Üstüne utanmadan yaşananlara yine yalanlarıyla alay etti. Çöküş evresine girmiş kişilik bozukluğunu, evliliğimizi ihanetle gözümün önünde sonlandırıp tüm sorumluluktan kaçmayı tercih etti. Aldattığını yakıştıramayan her kimse, haddi olmadan beni başka şeylerle ithaf etti. Kendimden vazgeçmeyi dahi göze aldığımda, vazgeçebileceğim aslında çok şey olduğunu öğretti.”

Bu açıklamalar, ayrılığın aldatma nedeniyle yaşandığına dair iddiaları da güçlendirdi.

Gülce Elibol Kimdir?

1992 yılında Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde dünyaya gelen Gülce Elibol, 2025 yılı itibarıyla 33 yaşında. Çocukluk ve gençlik yıllarını Çorlu’da geçiren Elibol, üniversite eğitimi için İstanbul’a taşındı. Yeditepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunu olan Elibol, kas-iskelet sistemi üzerine uzmanlaştı.

Ayrıca çocuk yogası, yetişkin yogası ve insan fizyolojisi gibi alanlarda çeşitli sertifikalara sahip olan Elibol, yoga eğitmenliği de yapıyor. Eğitim alanındaki kariyerinin yanı sıra medya sektöründe editörlük deneyimi de bulunan Elibol, pazarlama ve reklamcılık alanlarında çalışmalar yürüttü.

Evlilik Süreci ve Dikkat Çeken Paylaşımlar

Gülce Elibol’un Chaby Han ile ilişkisi 2020 yılında nişanlanmalarıyla resmiyet kazandı. Çift, 16 Mayıs 2022 tarihinde dünyaevine girdi. Sosyal medyada sık sık birlikte içerik üreten ikili, takipçileri tarafından uyumlu bir çift olarak görülüyordu.

Kültürel farklılıklara rağmen sergiledikleri uyum, özellikle sosyal medya kullanıcıları arasında ilgiyle karşılandı. Ancak evlilikleri, 2025 yılında ani bir şekilde sona erdi.

Chaby Han Kimdir?

Gerçek adı Han Chae-beom olan Chaby Han, 2007 yılında ailesiyle birlikte Güney Kore’den Türkiye’ye taşındı. Sosyal medya içerikleriyle tanınan Chaby Han, 2023 yılında katıldığı “Survivor” yarışmasıyla da geniş kitlelere ulaştı. Elibol ile evlilikleri boyunca sosyal medyada sık sık yer alan Chaby, ayrılık sürecine dair herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Ünlü çiftin boşanması, sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Elibol’un açıklamaları sonrası gözler şimdi Chaby Han cephesinden gelecek olası yanıtlara çevrildi.