1969 yılında Sivas'ın Kangal ilçesinde doğan Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, ilk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. 1984 yılında girdiği Jandarma Okulları'ndan, 1988'de Sınıf Okulu, 1989'da Foça Jandarma Komando Okulu ve 1995'te Jandarma Subay Okulu'ndan Teğmen rütbesiyle mezun oldu.

Kariyerine çeşitli Jandarma birliklerinde ve komando timlerinde başlayan Yalınkılıç, MSB Bakan Yakın Koruma Amirliği, Rize-Pazar İlçe Jandarma Komutanlığı, Van, Sakarya ve Ordu İl Jandarma Komutanlıklarında çeşitli şube müdürlüklerinde görev aldı. Ayrıca, Çukurca Sınır Tugay Komutanlığı'nda Birlik Komutanlığı, Lice Komando Tabur Komutanlığı ve Afganistan ISAF-RS Misyonlarında Afgan Sınır Polisi Kıdemli Danışmanlığı gibi önemli görevlerde bulundu.

2016 yılında Albay rütbesine terfi eden Yalınkılıç, 2016-2017 döneminde TEM Daire Başkanlığı'nda şube müdürlüğü, 2017-2018 döneminde Ankara İl Jandarma Komutan Yardımcılığı yaptı. 2018 yılında Gürcistan Tiflis Büyükelçiliği'nde İçişleri Müşaviri olarak yurt dışında görev aldı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde lisans, Kamu Yönetimi ve Yönetim Organizasyon alanlarında yüksek lisans yapmış olan Yalınkılıç, iki Hizmet ve bir Onur Madalyası sahibidir. 23 Ağustos 2021 tarihinde Zonguldak İl Jandarma Komutanı olarak atanmış, şimdi ise Yozgat'ta görevine devam edecektir. İngilizce bilen Yalınkılıç, evli ve iki çocuk babasıdır.

Bu atamalar, Jandarma Genel Komutanlığı'nın bölgeler arasındaki koordinasyonunu ve yönetim etkinliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.