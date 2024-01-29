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Ehliyet yenileme işlemleri için son tarih ise 31 Aralık 2024 olarak açıklandı. Bu tarihe kadar ehliyet yenilemeyen sürücüler, araç kullanmanın cezası olarak 4 bin 64 TL ödemek zorunda kalacaklar.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, küresel koronavirüs salgını nedeniyle yeni tip ehliyet başvurularında yaşanan gecikmeler ve yoğunluklar sebebiyle, eski sürücü belgelerinin değişim tarihi ertelenmişti.

Bu doğrultuda, 1 Ocak 2016 tarihinden önce verilen eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi 31 Aralık 2022'den 31 Aralık 2024'e uzatıldı. Ehliyetini yenilemeyen sürücüler ise 4 bin 64 TL para cezasına çarptırılacaklar.

Ehliyet yenileme işlemi için vatandaşların öncelikle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu almaları gerekiyor. Bu randevu, resmi web sitesi üzerinden veya ALO 199 hattı aracılığıyla oluşturulabiliyor.

Gerekli belgeler arasında Nüfus cüzdanı, eski sürücü belgesi, değişim bedelinin ödendiğini gösteren banka makbuzu, son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf, kan grubunu belirten belge veya yazılı beyan, Adli Sicil Belgesi (elektronik ortamda sistemden kontrol ediliyor, ayrıca e-Devlet üzerinden temin edilebilir), 'sürücü olur' yazan ve aile hekiminden ücretsiz olarak alınan sürücü sağlık raporu ya da özel hastanelerden alınan sağlık raporu bulunmaktadır.