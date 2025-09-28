Antalya’da cezaevinden kısa süre önce izinli olarak çıktığı öğrenilen bir kişi, denizde ölü bulundu. Olay, Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi’nde falezlerin yakınında gerçekleşti.

Olay, saat 16.00 civarlarında yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki falezlerin dip kısmında yaşandı. Alınan bilgilere göre, deniz yüzeyinde kıyafetleri üzerinde bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kısa süreli aramanın ardından şahsı bota alarak Antalya Yat Limanı’na çıkardı.

Burada hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrollerde üzerinden Emin Aral (28) adına düzenlenmiş belge çıkan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bu sırada Yat Limanı’nda bulunan teknelerle tura çıkan vatandaşlar meraklı gözlerle ekiplerin çalışmasını izledi. Olay Yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.